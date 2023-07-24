Miçotakis, Rodos Adası'ndaki orman yangınlarına karşı mücadeleyi "savaş" olarak nitelendirdi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rodos Adası'ndaki orman yangınlarına ilişkin, "Savaştayız. Kaybettiklerimizi yeniden inşa edeceğiz, zararları karşılayacağız. Öncelikli kaygımız insan yaşamının korunması olmalıdır." dedi.
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