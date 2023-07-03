Dernekten yapılan yazılı açıklamada, özellikle KKTC’de yaşayan mültecilerin ve öğrencilerin ırkçı ve ayrımcı söylemlere maruz kaldığı savunularak, azınlık veya diğer gruplara karşı ırkçı, ayrımcı ve nefret içeren söylemlerin Ceza Yasası kapsamında olmadığı kaydedildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen “Birlikte Daha İyi Projesi” kapsamında ırkçı söylemlerin ve hareketlerin ‘Fasıl 154 Ceza Yasası’ altında “nefret söylemi” kapsamına alınması için imza kampanyası başlatıldığının duyurulduğu açıklamada, vatandaşlar ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye çağrıldı.

İmza kampanyası için adres, https://www.change.org/nefretsucu olarak paylaşıldı.

TAK