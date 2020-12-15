Serbest Kürsü / Levent Özadam
Aslında bütün gözler yeni yılda yapılacak olan uçuşlardaydı…
15 charter sefer yapılıp yeni yıl için ülkeye 4 bine yakın turist getirilecekti!
Turist dediğimiz de kumar oynayacak olanlar…
Dün alınan yeni kararlar 24 Aralık tarihinde yeniden değerlendirileceğinden 15 uçağın yeni yıl için adaya gelmesi hala mümkündür!
Burada öncelikle tepik koymak yerine empati yapmak gerekir…
Ekonomik daralma tüm sektörleri ciddi bir şekilde olumsuz etkilerken, casino sektörünü de fazlasıyla etkiledi, bunu kabul etmek gerekir!
O mekanlarda binlercesi çalışıyor…
10 binden fazla insan ekmek yiyor!
Üst kurul 15 uçak konusunda ‘gelmeyecek’ demediğine göre, casinocular bu konuda hala umutludurlar…
Onları kurtaracaksa da gelsinler!
Ancak otele gidip bir daha da çıkmasınlar…
Uçaktan, kumara, kumardan da uçağa anlayacağınız!
Peki çalışanlar ne olacak?
Onlar da müşteriler gidince karantinaya alınacak…
Bunun başka bir formülü de olamaz zaten!
Bu arada casinolara yabancıdan daha çok yerli vatandaşın gittiği de kesin bir gerçek…
Peki bu mekanlar ne kadar denetleniyor?
Polis zaman zaman iş ola basıp kendini gösteriyor ama sağlık denetimlerinin yapıldığını kimse söyleyebilir mi?
Ya da bu konuda elimizde bir istatistik bilgi var mı?
Varsa da paylaşsınlar, insanların içi rahat olsun…
…
Maske konusu da tam bir muammadır…
Sürekli ağır cezalar uygulanacak deniyor ama şimdiye kadar tek bir ceza kesildiğini duydunuz mu?
Kesilmedi çünkü bunun yasal bir dayanağı bile yok…
İnsanlar affedersiniz ama kıç kıça oturuyor ama ağızlarında maske yok!
Hem sonra örneğin bir restorana giden müşteri azgında maske ile nasıl yemek yiyecek…
Dünkü kararlar epey sert oldu, barlar ve meyhaneler için yine kapanma kararı alındı ama burada da haksız rekabet ortaya çıktı!
Restoranlar açık ama meyhaneler kapalı…
Hangi mantıkla böyle bir karar alınıyor, çıkıp bunu da açıklasınlar!
Çünkü bizde en büyük sorun denetleme mekanizması yok…
Restoranlar sosyal mesafeye uyup açık kalırken, meyhane ve barlar için niçin böyle bir karar uygulanmıyor!
İki mekanda da kebap var, alkol var ama tek olmayan eşitlik…
Sonra bir meyhane işletmecisi, mekanın tabelasını ‘restoran’ diye değiştirirse, ne olacak?
Açık kalma hakkını kazanırlar mı?
Oysa bu mekanlar sıkı bir denetim altına alınırsa ki bunu için de yüzlerce çalışana ihtiyaç var, haksız rekabet de ortadan kalkar, kurallara uymayanlara kilit vurulur…
…
Bu arada gece kulüpleri…
O mekanların sırrı hala yerini koruyor!
Her ne hikmetse kimse oralara toz konduramıyor…
Bir kere orada yapılan eylem yasal değil!
Kimsenin de ekmek parasında değiliz ama devlet o makamlarda çalışan kadınları her hafta sağlık kontrolünden geçirirken bir anlamda devletin yasaları yine devlet tarafından ayaklar altına yapılıyor…
En önemlisi de bire bir temas var!
Cinsel birleşmeyle bu illet salgın geçmiyor mu yoksa?
Buraları kim denetliyor Allah aşkına!
Meyhaneler kapalı, barlar kapalı ama oraları sosyal mesafeden tamamen uzak tıkır tıktır işliyor…
Belli ki devletin gücü onlara yetmiyor!
Tam bir çelişkiler yumağı anlayacağınız…
MESAJ KUTUSU
Sayın Emrullah TURANLI, işletmeniz için tasfiye kararı çıktığını ve o karara göre şu anda Ercan’da hiçbir icraat yapamayacağınız konusunda çeşitli ihbarlar yapılmaya başlandı. Bu devlet kurumlarının aldığı kararlar sizi çok bağlamıyorsa da yerdeng öğe kadar hakkınız var!
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Sayın Yüksel ÇELEBİ, Dikmen’den dün arayan vatandaşlar su faturalarına eklenen 10 TL’lik ek ücretin açılımını merak etmişler bu konuda çeşitli sorular yöneltiyorlar. Hatta bu konuda ödememe eylemine gidecek olanların da olduğu iddia ediliyor, küçük bir açıklama lütfen…
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Sayın Ünal ÜSTEL, yeni yıla özel 15 charter seferin akıbeti konusunda detaylı bir açıklama yapmanız bekleniyor. Sektör bu uçuşların can suyu olacağını ifade ederken başka sektörler ise kesinlikle uçuşların yapılmamasını isteyen mesajlar gönderiyor.
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Sayın Hande Kayasal ÇELİKDEN, Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem müdürlüğünüz hayırlı ve uğurlu olsun. Böyle bir görevi çoktan hak ediyordunuz ama demek ki şimdi kısmet oldu. Bu arada genel seçimlerde bir kez daha vekil adaylığınızın da kesinleştiği konuşuluyor, neyiniz eksik ki!
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Sayın Ali TUNÇTAŞLI, Kalkınma Bankası Yönetim Kurul Başkanlığı için artık hükümetin güven oyu almasını bekliyormuşsunuz. Bazı muhaliflere rağmen bu makamı artık sizden başka kimse alamaz içiniz rahat olsun…
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Sayın Osman YILDIZEV, Devlet Piyangosunun yeni yıl çekilişinde bilet satışlarında tarihi bir rekora imza atacağınız konuşulmaya başlandı. Tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz. Umarız yeni hükümet başarılı bürokratları yerinde bırakıp taktir eder.
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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, G.Mağusa Hastanesi çalışanları hekim ve hemşirelerin başka sağlık kurumlarına gönderilmemesi konusunda yoğun mesajlar gönderiyor. Zira sağlık çalışanları en riskli kesimler arasında bulunduğu için haksız da değiller yani…
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Sayın Ali Özmen SAFA, hem HP’nin hükümetten, hem de Baybars’ın bakanlıktan gidişiyle birlikte son günlerde keyfinizin hayli fazla olduğu görülüyormuş. Yani siz de gitsinler diye az emek sarf etmediniz değil mi? Bakalım yenileri ile yıldızınız ne kadar barışacak?
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Sayın Mehmet HARMANCI, son yağışlarla Lefkoşa’nın sınavı başarılı bir şekilde geçmesi vatandaşı derecesiz memnun ederken, rakipleri de muhakkak ki endişelendiriyor. Tebrik eder başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz…
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Sayın Doğuş OKUTAN, Teslimat filmiyle İtalya’da seyirci ödülü kazanmanız öyle küçümsenecek bir başarı değildir, tebrik ederiz. Demek ki siyasi tanınma yoksa sanatsal tanınma vardır ve bunu da iyi değerlendirmek gerek değil mi?
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, bakanlık koltuğuna oturmanıza takımınızın aldığı hezimet sonuçlar nedeniyle pek sevinemediğinizi duyduk. Bu arada ezeli rakibinizin mağlubiyet alması için de duaya çıkacağınız söyleniyor doğru mu? Ne dilerseniz inşallah tersi gerçekleşir…