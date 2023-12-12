Evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Metin Koloğlu (E-47) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
Evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Metin Koloğlu (E-47) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Metin Koloğlu (E-47) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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