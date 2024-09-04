Meteoroloji Dairesi, dün akşam meydana gelen depremin Baf açıklarında yaklaşık 3.5 km derinlikte olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 00:29 lokalde, Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 82km uzaklıkta, Orta Şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre 4.9 olan bir deprem kaydedildiği belirtildi.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.56 Kuzey ve 32.23 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 3.5km derinliğinde Baf açıklarında olduğu saptandı.