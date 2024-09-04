Meteoroloji Dairesi, dün akşam meydana gelen depremin Baf açıklarında yaklaşık 3.5 km derinlikte olduğunu açıkladı. 

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 00:29 lokalde, Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 82km uzaklıkta, Orta Şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre 4.9 olan bir deprem kaydedildiği belirtildi.

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Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.56 Kuzey ve 32.23 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 3.5km derinliğinde Baf açıklarında olduğu saptandı.

Editör: Mehmet Mehmet