Meteoroloji Dairesi, bu gece itibarıyla kara ve denizde fırtına beklendiğini duyurdu, tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklama, karada ve bölge denizlerinde beklenen “kuvvetli fırtına”nın bugün 21.00’de başlayacağı ve pazartesi sabah 09.00’a kadar etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, fırtınalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın periyot süresince fırtına (62 - 74 km/saat) yer yer kuvvetli fırtına (75 - 88 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.

Bölgemiz denizlerinde kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek '7' kuvvetinde ve 'fırtınamsı' zaman zaman '9' kuvvetinde ve 'kuvvetli fırtına' şeklinde esmesi beklenmektedir.”