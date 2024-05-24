Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Dairesi'nde hem yeni yeni göreve başlayan hem de eski personele “radyosonde rasatları (yüksek atmosfer gözlemleri)” operatör eğitimi verildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Meteoroloji Dairesi'nin daveti üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mühendisleri Murat Gökhan Bekaroğlu ve Mustafa Erdem tarafından verilen ve 3 gün süren eğitimler, bugün tamamlandı.

Meteoroloji Dairesi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında verilen eğitimlerin yanı sıra, Hidrojen Jeneratör Sistemleri'nin bakımı da misafir mühendisler tarafından yapıldı.