Güney Kıbrıs’ta bir süre önce patlak veren “Metamax” saadet zinciri skandalıyla ilgili, emekli bir polisin arandığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Metamax” skandalının giderek farklı boyutlar kazanmaya başladığını ve polisin elinde, 63 yaşındaki emekli bir polis için tutuklama emri bulunduğunu yazdı.

Gazete, geçmişte polis teşkilatında 20 yıl hizmet veren 54 yaşındaki bir kişinin cumartesi tutuklandığını kaydederken, saadet zincirine parasını kaptıranların sayısının 50’ye, kaptırılan para miktarının da 150 bin euroya ulaştığını belirtti.

Haberde, saadet zincirini oluşturan kişilerin polisi de bu zincire katmaya ikna ettiği ve saadet zincirine 30 euro ile 10 bin euroyu aşan miktarlar arasında para yatıran kişiler olduğu ifade edildi.