Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, "siyonist" kelimesinin "nefret söylemi ve hakaret" anlamında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda bu paylaşımların platformlarından kaldırılacağını bildirdi.

Meta'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "siyonist" kelimesinin kullanımına ilişkin istişarelerin ardından yönetmelikte değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Kelime üzerinden yapılan "meşru" siyasi tartışmalar ile bireylere yönelik nefret içerikli söylemler arasında ayrım yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "siyonist" kelimesinin Yahudi ve İsraillilere karşı "şiddet çağrısı" bağlamında kullanılmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, kelimenin "siyasi hareketle bağlantılı" olduğu durumlarda paylaşımlara izin verileceği kaydedilerek, "İleriye dönük olarak 'siyonist' kelimesinin açıkça siyasi hareketle ilgili olmadığı durumlarda ve Yahudi ile İsraillilere yönelik şiddet veya korkutma yoluyla zarar verme anlamı içermesi halinde paylaşımları kaldıracağız." ifadeleri kullanıldı.