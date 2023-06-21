KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda hükümetlerin normal mesai çalışan kamu görevlilerine idari tatil verirken, vardiya usulü çalışan hemşire ve ebelere herhangi bir düzenleme yapmadığını öne sürdü.

Özgöçmen, bunu “kendi çalışanları arasında açık bir şekilde ayrım ve adaletsizlik” olarak nitelendirdi.

- “Meslektaşlarımız ve sendikamızın tahammül sınırları dolmuştur”

Bu konuda “suiistimal edilen” sağlık çalışanlarının tahammül sınırlarının dolduğunu söyleyen Özgöçmen, “Devlete ve hükümete olan güven ve inancın korunması için ya idari tatil verilmemesini, ya da böyle bir durum hâsıl olursa vardiya çalışanların çalışma saatlerinin ona göre düzenlenerek azaltılması, aynı zamanda çalışma mecburiyetinde olanlara da emeklerinin karşılığının ek mesai olarak ödenmesini talep ediyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığına da hakların korunması talebinde bulunan Özgöçmen, “Aksi şekilde üretilecek olan karara sendikamız üyelerinin ve meslektaşlarımızın haklarını arayacağımızı beyan ederken her türlü yasal hakkımızı kullanarak eyleme başvuracağımızı kamuoyu ile paylaşırız” ifadelerini kullandı.