Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Meslek örgütlerinin filan çok da umurunda değil…
Çünkü çoğu siyasi düşünceye bakar!
Bendensen tamam yanındayım…
Değilsen ne halin varsa gör!
Ne yazık ki ülke medyasının geldiği nokta budur…
BRT Müdürü Meryem Özkurt ilk kez bir doğum gününü cezaevinde geçirdi!
Şu anki ruh halini filan da düşünmek bile istemiyoruz…
Bunun için zaten empati yapmak bile yeter!
Biz burada kendisinin avukatlığını filan yapmıyoruz…
Zaten kendisi de cezası belli olduktan sonra gerekli mesajı verip, son sözünü söyledi!
Topu siyasilerin kucağına attı…
Siyasiler arasında tek bir Dursun Oğuz biz de suçluyuz dedi!
Diğerleri ise sadece üzüntülerini dile getirdi…
Ama Özkurt hala cezaevinde kendi iç dünyasını yaşıyor!
Siyasiler ise renkli hayatına devam ediyor…
…
Burada Meryem hanım suçsuzdur filan demeye getirmiyoruz…
Çünkü adaletin kestiği parmağın acımayacağına inananlardanız!
Yasalar ne diyorsa odur çünkü…
Alınan kararlara her ne kadar içimiz sızlasa da!
Kendisi yasalar karşısında evet suç işlemiştir ama…
Bu olayın gerçek suçlusu kendi değildir!
Talimat nereden geldiyse odur gerçek suçlu…
Çünkü devlet kurumlarının başında olanların çok da fazla şansları yoktur!
Kalk Arap otur Arap…
Emir demiri keser!
Bir üstteki ne derse o yapılır…
Yapılmazsa da kapıyı gösterirler insana!
Sahi seçim yasaklarının kırılması konusunda Meryem hanıma emir nereden geldi hala bunu bile bilmiyoruz…
Öncelikle bunun açıklanması gerek!
Belki de utanma arlanma duyguları şaha kalkar da en azından bir özür dilerler, hem Meryem hanıma hem de bu topluma…
…
Meryem hanım cezası bittikten sonra yine gider de o koltuğa oturur mu ya da oturturlar mı bilemeyiz ama…
Bize göre yapması gereken tek bir şey var!
Hemen şimdi o görevinden istifa ettiğini açıklamak…
Hem de cezaevinden çıkmadan önce!
Kendisine talimat verenleri de deşifre ederek…
Tamam kendisi suçlu da ya asıl talimat vererek suç işleyenler?
Yalakalık yapacaklar, birilerine şirin gözükecekler diye kraldan fazla geçinenler…
Biz sadece üzüntülerimizi belirtiyoruz ama bunu bir de Meryem hanımın içine sormalı!
Hiç gecikme Meryem hanım…
İstinaftan filan da vazgeç!
Yat cezanı ama oradan kuruma değil direk evine git…
…
Bu ülkede kimi mağdur olurken kimi de tek bir damla ter dökmeden makam sahibi oluyor…
Arkadaş önce bir partiden vekil seçildi!
Sonra o partiden istifa etmedi ettirildi…
Başka partiden seçimlere girdi ama kaybetti!
Kendisine söz verdiler;
Sen hiç merak etme en yüksek makamlarda yerin hazır diye…
Hatta bir bakanlığın müsteşarlığı bile kesin gözüküyordu!
Şimdilik bizde kalsın, bir engel çıktı ve tepki alır diye müsteşarlık görevi olmadı…
Şimdi öğrendik ki Saray’a danışman oldu!
Kendisine neyi danışacaklarsa artık onu bile bilmiyoruz…
Yüksek maaşında filan da gözümüz yok!
Ama şunu iyi biliyoruz ki o maaş hepimizin cebinden çıkacak…
Adaletin bu mu dünya demeyelim de ne diyelim şimdi!
…
Biz hem avanta dağıtırken hem de mağdur yaratıyoruz…
Doç. Dr. Yonca Özdemir…
ODTÜ’de öğretim üyesiyken eline bir kağıt parçası, hadi yallah demişler!
Gerekçe de akademik yetersizlik olarak gösterilmiş…
Alakası bile yok aslında!
Söylenene göre Yonca hanım Kıbrıs konusunda federasyonu savunuyormuş…
Sanki de çok büyük suçmuş gibi!
Arkadaş daha düne kadar hepimiz ki buna Ankara hükümeti de dahil çoğumuz federasyonu savunmuyor muyduk?
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu der eskiler…
Yok başka bir suçu da varsa bunu bilmek hem kendisinin hem de bizim hakkımızdır!
Ne ülke olduk ama…
Mağdur olanlar bir yerde!
Seçim kaybetti diye kendisine başka makamlar yaratılanlar başka bir yerde…
MESAJ KUTUSU
Sayın Berhan ONGAN, Başbakanlık Müsteşarlığı görevinize birkaç içinde sizin atanacağınız konuşulmaya başlandı. Bu makama büyük bir rağbet vardı ipi siz göğüslediniz demektir. Yine de Resmi Gazete’nin yayınını beklemekte yarar var değil mi?
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Sayın Hasan TAÇOY, Özel Kalem Müdürü olarak atadığınız arkadaşın atanma yöntemi konusunda bakanlık çalışanlarınızdan yoğun tepkiler gelmeye başlandı. Konuyu mahkemelere taşıyacaklarını söyleyenler bile var, umarız ortaya yasal bir sıkıntı çıkmaz…
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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, bakanlığınızın pasaport işlemleri yapan birime müracaat için gidenler pasaport defterlerinin kalmadığı yönünde cevaplar verildiğinden şikayet etmeye başladılar. Konuyu hiç gecikmeden gündeminize almanızda yarar görüyoruz…
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Sayın Erhan ARIKLI, Ercan’da Sivil Havacılık Dairesi’ne gönderilen 5 çalışan hakkında bakanlık personeli arasında bir huzursuzluk yaşandığı yönünde şikayet mesajları almaya başladık, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Ziya EMİR, rüşvet yiyen bürokrat konusunda yaptığınız yayınlar isimsiz olduğu için tüm camiada korkulu bir bekleyiş hakim oldu diye duyduk. Bu tür suçlamaları isim vererek yaparsanız diğerlerini zan altında bırakmamış olursunuz…
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Sayın Murat ŞENKUL, CTP’den Girne Belediye Başkanlığınız konuşulmaya başlandı ancak bildiğimiz kadarıyla partiniz bu konudaki adayını aylar önce belirledi ve hatta kesinleşti bile…
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Sayın Meryem ÖZKURT, tamamen siyasilerin talimatları nedeniyle cezaevinde talihsiz günler yaşıyorsunuz, onun için cezanız tamamlamadan BRT’deki görevinizden istifa ederseniz hem onlara hem de kamuoyuna anlamlı bir mesaj vermiş olacaksınız. Tabi ki son karar tamamen sizin iradenizle olacak ve biz de saygı duyacağız…
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Sayın Menteş AZİZ, bundan tam 2 sene önce kamuoyunun bilgilendirilmesi için yaptığınız açıklama şimdi yine gündeme gelmeye ya da getirilmeye çalışılıyor. Bakalım bir otelin davasında alınacak kararda bu açıklamanın da bir payı olacak mı?
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Sayın Nidai GÜNGÖRDÜ, Girne’nin hemen girişindeki meydanın bundan böyle Rauf Denktaş adıyla anılacak olması kamuoyunda büyük memnuniyet yarattı. Alınan karardan ötürü size ve tüm meclis üyelerine teşekkür mesajları geliyor…
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Sayın Huralp YUMUK, dünya evine girmek için artık gün saydığınız ve heyecanın da dorukta olduğunu duyduk. Yeni yaşamınızda eşinizle birlikte bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar dileriz, bir yastıkta kocayın…
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Sayın Özdemir KALKANLI, Maliye Bakanlığı müsteşarlık görevinizden alınmak üzere olduğunuzu üzülerek öğrendik. Bu arada bakan ile mi yoksa diğer müsteşar arkadaşla mı ters düştünüz diye meraklı sorular geliyor…
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Sayın Saadet HÜDAVERDİ, Maliye Bakanlığı müsteşarlık göreviniz hayırlı olsun. Yeni görevinizde sorumluluğunuz hayli büyük başarılarınızın devamını dileriz. Bakalım bu yükseliş atık nereye kadar gidecek…
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