“Mersin ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adem Yüksel Güngör başkanlığındaki Mersin Girişimci İş İnsanları Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

- Tatar

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin Girişimci İş İnsanları Derneği heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mersin’in KKTC ile bağlantılarının ve yakınlığının önemine değindi.

Mersin ile aynı iklim ve coğrafik özelliklerin paylaşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin üzerinden ülkeye ticaret yapıldığını, Mersin ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine çok önem verdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, karşılıklı iş birliklerinin değerli olduğunu vurgulayarak, KKTC’nin gelişmeye devam ettiğini ve yatırımların arttığını, ekonomi ve yükseköğretimin geliştiğine değindi.

- Güngör

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu ve GİAD üyelerinin selamlarını ileten Mersin Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Adem Yüksel Güngör de, ticaret, sağlık ve turizm gibi sektörlere hizmetler veren dernek ve bünyesinde yer alan firmalar hakkında bilgi verdi.