Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Devletin kasasının tam takır olduğunu bilmeyen yok…
Salgın nedeniyle doğru dürüst bir tasarruf tedbiri de göremedik!
Şu anda yapılan tek doğru şey kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarının ödenmesidir…
Bu da nereye kadar gidecek bilemiyoruz!
Bize sürekli esnaf ve iş kesimlerinden şikayetler geliyor…
İnsanlar uzun bir süre dükkan kapattı devlet onlara ayda sadece bin 500 TL layık gördü!
Açlık sınırının bile çok çok altında bir rakam ile insanlar geçinmeye mahkum edildi…
Kimi birikimlerini yedi bitirdi kimi de bankalardan kredi alarak borçlarını daha da katladı!
Diyeceğimiz devlet esnaf kesimine yeteri kadar sahip çıkmadı ve ucu görünmeyen karanlık bir tünelin içine attı…
Şu anda sosyal patlamalar yaşanıyor, ailelerin ocakları sönüyor ve işte gelin gürün ki sosyal devlet olmayı beceremediğimiz için hükümet edenler bunu görmemezlikten geliyor!
Devletin kasası boş ama, bazı ihalelerde devletin cebinden sanki de daha çok para çıksın diye birileri hayli çaba gösteriyor…
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Ülkesinden kaçmayıp aksine borçlanarak ülkesine yatırım yapan, istihdam sağlayan Tuygun Töre aradı yine bir ihale saçmalığını gözler önüne serdi…
Hayretler içinde kaldık!
Birincisi Merkezi İhale Komisyonu nasıl olurda arada uçurum olan fiyatları tercih ederken, devletin cebinden daha az para çıkmasını sağlayacak bir karar üretir?
İkinci de hayatında tek bir iş tecrübesi olmayan işletme nasıl olur da böyle bir ihaleyi kazanır?
Büyük ihtimale de bu ihale Rekabet Kurulu’ndan geri dönecek ancak birileri de çıkıp ki bu birileri Merkezi İhale Komisyonu’nun ta kendisidir kamuoyunu bilgilendirmek gibi bir sorumluğa sahiptir…
İşte Tuygun Töre’nin o itiraz dilekçesi:
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MERKEZİ İHALE KOMİSYONU İTİRAZ DİLEKÇESİ
Konu: 140/2021 no’lu İhale Ben TOREX TRADİNG direktörü Tuygun Töre (mş.201046) 9.06.2021 tarihinde MİK tarafından yapılan 140/2021 dosya no’lu ‘Güngör katı atık depolama tesisinin işletilmesi hizmeti’ ihalesine katıldım.
28.7.2021 tarihinde MİK başkanı e-imzalı mail’i ile ‘Bilirkişi Raporuna göre İhaleyi Kaybettiğim’ tarafıma bildirilmiştir. İtiraz ile alakalı beş adet evrak ek’de sunulmuştur.
Konu ile alakalı sorgulanmasını ve aydınlatılmasını istediğim hususlar şunlardır;
1)İhaleyi neden kaybettim sorusuna, MİK tarafından Sözlü olarak bana ‘aşırı düşük teklif attığım ve Raiş bedelin maximum %25 altında teklif vermem gerektiği söylendi!
Soru: bu bedeli kim ve neye göre belirledi, kriterleri nelerdir?
2) Ek emarelerde gördüğünüz üzere 2019 Aralık ayında aynı yer aynı iş aynı Tonaj’daki ve yine MİK tarafından çıkılmış ihalenin aylık 50.000TL karşılığında ihale sonuçlandırdığını göreceksiniz.
Soru: 2019 Aralık- 2021 Haziran ayları içerisinde ne tür bir enflasyon ne tür bir Ekonomik ihtiyaç olmuştur ki bu ihale 126.725TL’ye bağlanmıştır?
Yani daha 2 ay önce 50.000 TL’ye yapılan iş bu sene 126.725 TL’ye mi yapılabiliyor?
3) Bahse konu İhalenin 6 aylığına çıkıldığını dosyada göreceksiniz, ihalenin sonuçlanması yaklaşık 2 ay sürmüş ve 4 Aylığına Devletin her ay KDV dahil 100.000 TL daha fazla para ödemesi mantıklımıdır?
4) Benim ihalede 39.000 TL teklif attığımı göreceksiniz, neden düşük teklif attığımı MİK’e sunduğum gerekçeleri ile birlikte ek’de sunulmuştur.
5) Düşük teklif attığım gerekçesi ile ihaleyi şahsıma vermeyen ‘BİLİRKİŞİ’ bu işlerin içinde hiçbir tecrübesi, geçmişi ve iş kabiliyeti olmayan bir ‘Perde Tasarım şirketine’ bu ihaleyi uygun görebiliyor. Alınan bu karar şartnamenin 27.8 maddesi ile çelişmiyor mu?
İhale şartnamesinde bulunan 27.8 ‘İhale komisyonları, ihale katılımcılarının ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlilik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler ve bu yasa uyarınca uygun olmadığı belirlenen teklifleri değerlendirme dışı bırakır.
6) Yine İhale şartnamesinde bulunan; 30.İhalenin Verilmesine İlişkin Usul 30.1 En uygun teklifin belirlenmesinde, Kamu İhale Yasası kurallarına göre işlem yapılacaktır. 30.2 30.2 Bu ihalede en uygun teklif ,en düşük teklif verenindir. 31.İhalenin Karara Bağlanması 31.1 Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, geçerli tekliflerin arasında şartnamedeki kriterleri karşılayan teklife bağlanır.
Bu maddeler doğrultusunda MİK’ in aldığı karar kendi ile çelişmiyor mu?
7)Esas işi GERİ DÖNÜŞÜM olan ve bu ihaleye girerken daha önceki İhalelerde En Düşük Teklif verene bu iş verildiği EMSALİ ortada dururken bu durumu doğal olarak KRİTER kabul ettim. Lakin Bilirkişi Kriterlerini neye göre belirlemiştir meçhuldür.
Devletimizin her Ay sonu Maliye kasamız BOŞ diye haber olduğu bu günlerde MİK’in benim verdiğim teklifin 100.000 TL daha yüksek teklif veren ve bu iş’te hiçbir tecrübesi olmayan bir şirkete ihale etmesi manidardır.
Benim verdiğim teklif KAMU YARARINA olup alınan karar Devlete Zarar yazmaktan başka bir şey değildir.
Bu durumun tarafınızdan incelenip tekrar değerlendirilmesini arz ederim.
Dağıtım:
-REKABET KURULU
-MERKEZİ İHALE KOMİSYONU
Saygılarımla
TUYGUN TÖRE
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MESAJ KUTUSU
Sayın İlker EDİP, Beyarmudu Belediye Başkanı olarak hafta soru İngiliz polisi ile aranızda hayli gergin olaylar yaşandığını duyduk. Bunların medyaya yansımaması da epey manidar olarak algılandı. Yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaşırsanız herkesin haberi olur değil mi?
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