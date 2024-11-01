Rum Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı ve Merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan bir şirket daha Ukrayna ile savaşan Rusya’ya yardım ve destek sağlamak gerekçesiyle ABD’nin yaptırım listesine girdi.

Haravgi’nin ABD’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma dayandırdığı habere göre, Rusya’ya ileri teknoloji ve teçhizat sağladığı gerekçesiyle 30 Ekim 2024’te yaptırım listesine alınan yeni şirket “Mostrello Commercial Ltd” oldu.

Açıklamada, bugüne kadar Güney Kıbrıs’tan 275 özel ve tüzel kişiliğin ABD’nin yaptırım listesine alındığı bilgisi de verildi.