Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Hani hep deriz ya…

Pandemi döneminde ülke genelinde büyük ekonomik sıkıntılar yaşandı, başta esnaf kesimi ve halkımız taşın altında kaldı ama bazı kesimler de yaşananları fırsata çevirdi diye!

İşte buna en güzel örnek;

Yaşanan sıkıntılar nedeniyle hem hükümet hem de Türkiye yetkilileri mümkün olduğu kadar zorda kalan kesimlere destek olmaya çalıştı, öncelikle bunu kabul etmek gerek…

Daralma sonucunda yaşanan aynı zamanda işletme sermayesine kaynak yaratamayan küçük esnafa, tarım ve hayvancılıkla uğraşan gerçek ve tüzel kişiler için 50 bin TL ile 200 Bin Tl arasında kredi paketi hazırlanarak uygulamaya konuldu…

Kredi Garanti Fonu garantisi ile kullandırılacak bu krediler vadesi ilk 12 ayı ödemesiz olarak 48 ay olarak belirlendi…

Bu darda olanlar için iyi bir fırsattı çünkü en azından nefes alacak bir kaynak yaratılmıştı!

Sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 9 olarak belirlendi…

Ve yine bu kredinin kullanımının başlanmasının ardından bir çok bankanın KKTC Merkez Bankası ile karşılıklı protokol imzaladığını da biliyoruz…

Buraya kadar gayet olumlu bir gelişmedir, bunun faydasının olacağını da kabul ediyoruz ama bundan sonrasında işler biraz karışık!

…

Asıl konuya gelecek olursak;

Bir okurumuzdan gelen şikayet telefonu işin içinde bazı bankaların uyanıklık yaptığını da gösterdi bize…

Hani şu pandemi döneminde elini taşın altına koymayan, 3 aylık kredi ertelemesinden sonra faiziyle geri alan bankalar!

Şikayetçi arkadaş kredi konusunda Merkez Bankasıyla protokol imzalayan bir yerel bankaya gitmiş, 200 Bin TL’lik kredi talebinde bulunmuş…

Hem biraz borçlarını düşürerek hem de iş yerine yatırım yapacak!

Kredisi de onaylanmış…

200 Bin TL senedi ve diğer imza koyması gereken ne varsa bir tamam imzalamış!

Banka yöneticisinin konuşmasından sonra ise hayretler içinde kalmış…

Yönetici kendisine ancak 160 Bin TL ödeneceğini, kalan 40 Bin TL’lik paranın bankanın parası olduğu için bloke edileceğini, kendisine kullandırılmayacağını söylemiş!

Doğal olarak da evdeki hesap bankada uymamış, hesapları alt üstü olmuş…

Bu nasıl iştir, bu nasıl destektir, diye sitem etti bize, bankanın da ismini vermekten kaçınmadı!

…

Onun için bu yazıyı tamamen Merkez Bankası’na bir çağrı olarak kaleme aldık…

Çoğu bankanın uyanıklığını zaten bilmeyen yok!

Ama artık işin boyutu uyanıklığın da ötesine geçmiştir…

Düpedüz sahtekarlıktır!

Vatandaşın ensesinden haksız yere para kazanmaktır…

KKTC Merkez Bankası yönetimine soruyoruz;

Böyle bir uygulama normal midir?

Bankalarla yapılan protokolde bunu destekleyecek bir madde var mıdır?

Vatandaş gidip bankaya 200 Bin TL borçlanacak ama banka kendisine 40 Bin TL eksik ödeme yapacak…

Destek bunun neresinde!

Hani bankaları kontrol…

Birileri çıkıp bunu açıklamak zorundadır!

Bu görev de Merkez Bankası’nındır…

Merkez Bankası uyuyor mu?

18 Ekim sonrasını da düşünmek gerek…

Vatandaşın büyük bölümü ve bizim de ruh halimiz bitse de kurtulsak modunda…

Midemize kramplar girmeye başladı çünkü!

Vatandaşın, esnafın, iş dünyasının kapısını sadece seçim öncelerinde çalan adaylar aynı geleneğe devam ediyor…

Hatta olayı öyle bir abartıyorlar ki gören genel seçim olacak sanır!

Biz siyasilerin bu durumlarına alıştık ama karşılıklı suçlamaların artık hakaret seviyesine kadar yükselmesi de endişelenmemize neden oluyor…

İki gün sonra ilk tur olacak, iki aday ikinci tura kalacak!

18 Ekim akşamı da Cumhurbaşkanı belirlenecek…

19 Ekim’den sonra ise hayat normale dönecek!

İşte bu tarihten sonrası önemlidir…

Zira ülkede iç barış bozulursa Kıbrıs Türkünün başına gelecek en büyük felaket olur!

MESAJ KUTUSU

Sayın Rifat GÜNAY, salgını fırsat bilip elini taşın altına koymayan bazı bankalar şimdi de eski köye yeni adet getirerek vatandaşa verecekleri kredilerde kesinti yapmaya başladılar. Aymazlığın böylesi ne görülmüştür ne de duyulmuştur. Umarız fazal gecikmeden gerekli önlemleri alırsınız!

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Sayın Sarper ALTINCIK, salgın döneminde yaşanan jet krizi ile ilgili hazırlanan soruşturma dosyası tamamlandığı halde birilerinin ricası ile açıklamanın seçimler sonrası yapılmasının istendiği yönünde şikayetler alıyoruz. Yani bu işler rica minnet işiyle yapılıyorsa da pek anlayamayız!

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Sayın Ersin TATAR, UBP Grup toplantısında seçimi kaybetmeniz halinde bile genel başkanlık için yine aday olacağınızı açıklamanız vekiller arasında şok etkisi yaratmış. Zira artık bazıları seçimleri bırakıp kurultaya göz diktiler ve yaptıkları çalışmalar gösteriden ibaret. Son iki gün ayakları sağlam basmakta yarar görüyoruz!

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Sayın Kudret ÖZERSAY, partinizin hükümetten çekildiğini açıkladığınız halde istifa mektubunu hala sunmamış olmanız eleştiri konusu olmuş. Taktik hatası yapıp yapmadığınız tartışılmaya başlandı, umarız bu konuda oylarınız olumsuz etkilenmez!

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Sayın Erhan ARIKLI, müdahale iddiaları konusunda sessizliğinizi korumanız dikkatlerden kaçmıyor olsa gerek ki bu konuda yoğun mesajlarınız gelmeye başladı. Yoksa sizde seçimler bitse de kurtulsak moduna mı girdiniz?

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Sayın Hüseyin ÖZGÜRGÜN, aylar sonar bu akşam döneceğiniz ve aldığınız yeni bir takım kararları uygulamaya geçireceğiniz konuşulmaya başlandı. Bu arada parti genel başkanlığı için de aday olup olmayacağınız merak konusu olmuş diyorlar…

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Sayın Özel KADIOĞLU, ilk kez bir seçim sürecinde bu kadar sessiz kaldığınız dikatlerden kaçmıyor. Özellikle Göçmenköy bölge insanı ağzınızdan çıkacak tek bir kelimeye bakıyor. Bu sıralar ses vermekte yarar var ki yanlış anlaşılmasın…

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Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, YSK tarihinde belki de en zor seçimi yönetiyor ve bu da size denk geldi. Bu arada son iki gündür alınan kararlara adayların daha dikatli olması da olumlu bir gelişme değil mi? Hadi bakalım inşallah kazasız belasız biter de kurtuluruz!

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Sayın Serdar DENKTAŞ, 11 Ekim akşamı seçim sandıklarına sahip çıkma çağrısı diğer adayların da epey dikkatini çekmiş olmalı ki işbirliği yaparak ortak bir seçim ve bilgi merkezi kurulması için girişim başlatıldığını duyduk. Şaibe olmasın diye hiç de fena fikir değil yani…

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Sayın Veli GÜRPINAR, ilk genel seçimlerde aktif siyasete gireceğinizi duyan özellikle de meslektaşlarınız tam destek vermeye hazır olduklarını ileten mesajlar gönderiyor. Bakalım hangi partiyi seçim ilk adımı atacaksınız. Hayırlara vesile olsun artık…