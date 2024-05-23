Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurucusu merhum emekli Tümgeneral Daniş Karabelen, ölümünün 41. yılında TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezi’nde anıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bütün dünyanın KKTC'nin ortadan kalkması için uğraştığın ama, KKTC'nin Kıbrıs Türkü'ne tüm şehitlerin hediyesi olduğunu kaydederek, KKTC'nin bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam edeceğini vurguladı.

Töre, gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel hediyenin KKTC devleti olduğunu da belirtti.

Törene Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin yanı sıra, Karabelen'in kızı Özcan Atamert, eski Meclis Başkanı ve Başbakan Hakkı Atun, askeri zevat, TMT Mücahitler Derneği üyeleri ve diğer davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'yla başlayan törende, Daniş Karabelen'in biyografisi okundu, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar'ın konuşmasının ardından Karabelen'in kızı Özcan Atamert ve daha sonra Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre'nin konuşmaları yer aldı, Barış Harekâtı'nın 50. yılı dolayısıyla haırlanan madalya ve plaketlerin dağıtılmasıyla tören sona erdi.

-Bayar

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bir döneme imza atan Daniş Karabelen Paşa'yı anmaktan onur duyduğunu söyledi.

TMT'nin kuruluş sürecini anlatan Bayar, kuruluşa onay veren ve gönülden görev yapan kahraman komutanların hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı. Bayar, bu projenin başarıya ulaşması için başta Karabelen Paşa olmak üzere bir çok önemli ismin de katkı sağladığını söyledi.

-Atamert

Karabelen’in kızı Özcan Atamert de, TMT Mücahitler Derneği’nin 40 yıldır "Paşa Baba"yı andığını kaydederek, babası Daniş Karabelen’in dava arkadaşları ile birlikte verdiği mücadeleyi hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde sundu.

KKTC'de bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu belirten ve babasının Kıbrıs Türk halkı tarafından asla unutulmadığını vurgulayan Atamert, konuşmasını, Kıbrıs için yazdığı şiiri okuyarak tamamladı.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre ise konuşmasında, “Bu kahramanlar ölmez, aramızda yaşıyorlar” diyerek, Türk milletinin ve Türklüğün komutanlarını rahmetle andığını belirtti.

Töre, Rumların yıllar içinde ortaya çıkan anlaşmalara rağmen Enosis'ten halen vazgeçmediğini kaydederek, “Biz de artık uyumuyoruz... Milli davanın sonsuza dek savunucusu olacağız” dedi.

Töre, Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal ettiğini ancak Kıbrıs adasını işgal edemediğini vurgulayarak, 20 Temmuz 1974 sabahı Türk askerinin çok güzel geldiğini kaydetti.

“Şimdi bütün dünya garantiler sonlansın KKTC ortadan kalksın diye uğraşıyor, ama KKTC bize tüm şehitlerimizin hediyesidir, başkasının değil” diyen Töre, KKTC'nin bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam edeceğini vurguladı.