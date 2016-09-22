Merhum Milletvekili Ahmet Elbasan Pazartesi günü anılacak

Demokrat Parti Milletvekiliyken trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Elbasan ölüm yıldönümünde kabri başında anılacak.
Demokrat Parti Milletvekiliyken 2001 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Elbasan ölüm yıldönümünde kabri başında anılacak.
Merhum Milletvekili Elbasan’ın ölümünün 15’inci yıldönümü nedeniyle 26 Eylül Pazartesi günü saat 17.00’de İskele Kabristanlığı’nda anma töreni gerçekleştirilecek.
Kabristanlıktaki töreninin ardından saat 18.00’de Elbasan’ın evinde mevlit okutulacak.