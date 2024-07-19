Mersin Konsolosluğu'nun 20 Temmuz etkinlikleri açıklandı

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Barış Harekatı’nın kendi yurdunda, sonsuza dek, var ve hür olma mücadelesini kazanan Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye ile omuz omuza, her türlü zorluğa göğüs gerebileceğinin en asil ispatı olduğunu kaydetti.

Mendeli, “Barış Harekatı, Türk ordusunun şahlanıp ‘artık yeter’ diyerek son noktayı koymasının simgesidir.” dedi.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50. yılını dolayısıyla mesaj yayımlayan Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın Mersin’de her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlandığını kaydetti.

“Bugün, KKTC’de korkusuzca, özgürce yaşıyorsak, bunu, halkımızın büyük fedakarlıklarına, direnişlerine, aziz şehitlerimize, kahraman Mücahit ve Mehmetçiklerimize borçluyuz.” diyen Mendeli, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, kabine üyeleri ve tüm şehitleri rahmetle andı, gazileri minnetle yad etti.

Kıbrıs Türk halkının, egemen eşit ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla dışlanarak 11 yıl boyunca en zor ve en ağır koşullar altında, göçmen çadırlarında yaşayarak utanç barikatlarında işkenceye tabi tutulduğunu, vahşetin her türlüsünü yaşadığını, açlığa ve yoksulluğa itildiğini hatırlatan Mendeli, şunları kaydetti:

“Halkımız, 1974 yılında, mutlu Barış Harekatı’yla, bayrağına, toprağına, egemenliğine ve güvenliğine kavuşmuş, Ada'nın tümüne barış ve huzur gelmiştir. Harekat'ın ikinci aşamasıyla tesis edilen iki kesimlilik sayesinde ise önce Kıbrıs Türk Federe Devleti ve 1983 itibarıyla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur.

Üzülerek ifade etmek isterim ki, 1964 yılında alınan 186 sayılı talihsiz kararla Ada'ya konuşlandırılan Barış Gücü, Kıbrıs’ta akan kanı durduramamıştır. 11 yıl boyunca, Gazze’de yaşananlara benzer şekilde etnik temizlik ve soykırıma varan saldırılara hedef olduk.

Bilindiği üzere bizler, Kıbrıs Türk halkı olarak, meşru haklarımızı ve güvenliğimizi teminat altına alacak şekilde, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşabilmek için üzerimize düşeni iyi niyetle yapmış olmamıza rağmen, müzakereler bu güne kadar başarısızlıkla sonuçlanmıştır.”

- “Çözümsüzlüğün sebebi Rum-Yunan ikilisi ve BMGK’nin 186 sayılı kararı”

Başkonsolos Mendeli, Ada'daki çözümsüzlüğün yegane sebebinin uluslararası camia tarafından yıllarca şımartılan Rum -Yunan ikilisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 186 sayılı hatalı kararı olduğunu belirtti.

“Rumlar, bir Rum devletine dönüştürdükleri sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dayalı bir çözüm modelini dayattıkları, Türkiye’nin garantörlüğü kalkmadan, Türk askeri çekilmeden, Maraş iade edilmeden çözümün olmayacağı söylemlerinde ısrar ettikleri sürece Ada'da bir çözüm beklemek mümkün değildir.” ifadelerini kullanan Mendeli, Türk tarafının müzakere yolu ile adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmadan yana olduğunu yineledi.

Uluslararası camiadan beklentinin, özden gelen eşitlik için, Rum tarafını egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidi hususunda zorlamaları, cesur ve kararlı adımlar atmaları olduğunu söyleyen Mendeli, Anavatan Türkiye’ye Kıbrıs Türk halkının her daim varlığının, güvenliğinin, esenliğinin ve refahının güvencesi olması nedeniyle şükranlarını iletti.

Mendeli, “20 Temmuz 1974 sabahı Girne semalarında doğan özgürlük güneşinin hiç sönmeden ilelebet parlaması temennisiyle Barış ve Özgürlük Bayramı’nı, gönülden kutlar, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.” dedi.

- KKTC Mersin Başkonsolosluğu 20 Temmuz programı

KKTC Mersin Başkonsolosluğundan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yılı etkinlikleri de şöyle açıklandı:

“20 Temmuz Cumartesi günü, saat 09.30’da Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni, 09.45’te Mersin Kültür Merkezi’nde kutlama programı ve aynı gün saat 16.00’da Silifke’deki Kıbrıs Barış Harekatı Şehitleri Hatıra Ormanı’nda tören ve etkinlikler düzenlenecek.

Mersin Kültür Merkezi’nde yapılacak törenin ardından, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından protokol üyeleri ile Kıbrıs Türk Mücahitleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Şehit ve Gazi Asker Aileleri, Yardım Dernekleri Üyeleri, Polis Şehit Aileleri ile Gazi ve Gazi Aileleri’ne öğle yemeği verilecek.”

Başkonsolosluk açıklamasında, etkinlikler kapsamında, Mersin Başkonsolosu Mendeli’nin, dün Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’a, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat’a ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı’ya, Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanlığı’na, Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanlığı’na, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanlığı’na ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesi’ne ziyarette bulunduğu da kaydedildi.