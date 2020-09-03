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Memorial KKTC ve bazı kamu hekimleri sınırları zorluyor!

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

03 Eylül 2020, 03:22

Bir doktor olarak sağlıktaki bazı konuları ve meslektaşlarımdan bazılarını medya önünde eleştirmemin etik olmadığını söyleyenler varmış.

Söylesinler.

Her şeyden önce bunların yaptıkları yasal değil ki! Ben değil, onlar utansın…

Üstelik, halkımızı ve hastalarımızı öyle bir korku yönetimi altına almışlar ki, yaptıkları yasadışılıklara rağmen, şu çarpık düzende, bir nebze de olsa sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeye devam etmek adına ses çıkarmamayı tercih eden çok kişi var!


İşte bir örnek daha!

Sağlıktaki ‘’karizma’’ hastanerden biri olan Memorial, KKTC’de hastane açmak yerine, ilginç bir taktik izliyor!

Memorial Hastaneler Grubu’nun, Türkiye Memoraial’e hasta taşımacılığı yapan bir KKTC şubesi var!

Güya KKTC halkına hizmet için burada ama, ameliyathanesi yok, yoğun bakımı yok, acili yok, müşahade odası yok, ambulansı yok, laboratuvarı yok, yok da yok!

Bu şube, adına klinik dese de klinik izni yok!

Muhtemelen dispanser izni var.

Bildiğiniz sadece muayene işleri yani.

Kime ne yararı var?

İşin aslı, pahalı ve para eden hasta grubuna hitap eden bir Memorial mantığı var KKTC’de!

Memorial KKTC’nin hedefindeki hasta grubunun kanser hastaları ve organ nakil hastaları olduğunu Sağlık Bakanlığı bile biliyor!

Kanser hastalarının transfer ve takiplerinde, kamuda da görev yapan ve onkoloji hastalarına bakan bir dahiliye uzmanı ile ilişkileri zaten biliniyordu.

Şimdi de, kamu hastanesinden bir dahiliye uzmanı transferi ile, organ nakil hastalarının takiplerini bu doktorun yapacağına dair bilgiler geliyor.

Peki Memorial KKTC’nin kamu hekimleri ile olan ilişkisi yasal mı?

Yasal değil!

Hem de hiç yasal değil!

Kesinlikle ve kesinlikle yasal değil!

İster klinik izni olsun, ister dispanser izni, Memorial bu ülkede, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı bir Hastane açmadığı sürece kamu hekimlerini bünyesinde barındıramaz!

Bunu yaparsa suç işlemiş olur ve işliyor da!

Bir kamu hekimi de Memorial KKTC ile anlaşırsa, suç işlemiş olur! Reklam yaparsa da ayrı bir suç işlemiş olur!

Ben uydurmuyorum, yasalar böyle diyor.

Yasaları, bu ilanda, Memorial isimliğini boynuna gururla (!) takan meslektaşım da çok iyi biliyor.

Yasaları, bu meslektaşımın bağlı olduğu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı da çok iyi biliyor!

Yasaları sayın Sağlık Bakanlığı yetkilileri de çok iyi biliyor!

Tüm bu bilenler, o büyük çıkar pastasının dengesinin bozulmaması adına ses çıkarmıyor!

Halkımız da sağlıktaki bu yasadışılıkları çok iyi biliyor!

Bilmelerine rağmen, üç kuruşluk sağlık hizmetinden mahrum kalmamak adına, sağlık sisteminin bu uyanıklarına ses çıkarmayıp içlerinden maraz etmeyi tercih etmekle yetiniyor!

Pandemiyi bahane ederek, Memorial KKTC ve bu meslektaşım gibi, daha birçok kişi, sınırları zorlamaya devam ediyor!

Sınırları zorlayan bu zihniyetlerin elinde halkımızı oyuncak etmemek adına, Sağlık Bakanlığı’nın yetkililerine yasal, etik ve vicdani görevler düşüyor…

Dr. H. İlker İpekdal

İletişim: 0542-8529899

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