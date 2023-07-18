Meksika'nın kuzeydoğusunda yapılan kazılar sonucu bir çukurdan 8 cesedin çıktığı bildirildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, Tamaulipas eyaletine bağlı Reynosa kentindeki kırsal bir alanda kazı yapıldı.
Savcılık ve kayıpları arama birimi temsilcisinin eşliğinde yapılan kazılarda 8 ceset tespit edildi.
Yetkililer, bulunan cesetlerden 3'ünün tanınmayacak halde olduğunu, 5'inin ise kısa süre önce öldüğünü tahmin ettiklerini belirtti.
Kimliklerinin belirlenmesi için cesetler Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.