Meksika'nın kuzeydoğusunda yapılan kazılar sonucu bir çukurdan 8 cesedin çıktığı bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Tamaulipas eyaletine bağlı Reynosa kentindeki kırsal bir alanda kazı yapıldı.

Savcılık ve kayıpları arama birimi temsilcisinin eşliğinde yapılan kazılarda 8 ceset tespit edildi.

Yetkililer, bulunan cesetlerden 3'ünün tanınmayacak halde olduğunu, 5'inin ise kısa süre önce öldüğünü tahmin ettiklerini belirtti.

Kimliklerinin belirlenmesi için cesetler Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

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