Meksika'da 26 Eylül'de bir grup silahlı kişilerce kaçırılan 7 gençten 6'sının cesedinin bulunduğu bildirildi.

Eyalet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kaçırılan gençlerden 6'sının Zacatecas kentinde cesedinin bulunduğu diğerinin ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Eyalet Hükümeti Genel Sekreteri Rodrigo Reyes Mugüerza, açıklamasında gençlerin yakınlarının ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Gençlerin kaçırılmasıyla ilgili olduğu düşünülen 2 kişinin ise gözaltına alındığı ve operasyonların sürdüğü bilgi paylaşıldı.

Zacatecas kentine bağlı Villanueva'daki El Potrerito Çiftliğinde, önceki gün 7 genç silahlı kişiler tarafından zorla alıkonulmuştu.