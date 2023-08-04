Meksika'da içinde göçmenlerin de bulunduğu bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada en az 18 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

Nayarit eyaletindeki kazada hayatını kaybedenler arasında üç çocuk da bulunuyor.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu otobüs, Mexico City'den San Diego'ya sınırı olan ve çok sayıda göçmenin ABD'ye sığınmaya çalıştığı kuzeybatıdaki Tijuana'ya gidiyordu.

Sivil savunma ajansı, "Yolcuların çoğu yabancı. Hindistan, Dominik Cumhuriyeti ve Afrika kıtası gibi ülkelerden geliyor. Bazıları ABD'ye geçmek için Tijuana'ya gidiyordu" dedi.

Ajansın bildirdiğine göre, aşırı hız yaparak kontrolü kaybedip kaza yapan sürücü gözaltına alındı.

Meksika'da ölümcül trafik kazaları genellikle yüksek hız, kötü araç koşulları veya sürücü yorgunluğundan meydana geliyor.

ABD’ye karadan ulaşmaya çalışan göçmenler sıklıkla trafik kazalarının kurbanı oluyor.

Şubat ayında Venezuela, Kolombiya ve Orta Amerika'dan gelen göçmenlerin bulunduğu otobüsün Oaxaca eyaleti ile Puebla'nın merkezi arasında kaza yapması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Temmuz ayında da Oaxaca'da bir yolcu otobüsünün dağ yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu en az 29 kişi yaşamını yitirdi.

Aralık 2021'de 160 göçmeni taşıyan bir römork, güneydeki Chiapas eyaletindeki bir otoyolda yaya köprüsüne çarparak çoğu Guatemalalı 56 kişinin ölümüne neden oldu.