Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentinde 27 Mart'ta göçmen gözetim merkezinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 40 kişinin ailelerine yaklaşık 8'er milyon dolar verileceği bildirildi.

Meksika basınında çıkan haberlere göre, Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) tarafından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybeden 40 kişinin ailelerine para verileceği belirtildi.

Açıklamada, Maliye Bakanlığından "özel bir bütçe" sağlaması istendiği ve bakanlığın da her aileye yaklaşık 8 milyon dolar verilmesini onayladığı kaydedildi.

Göçmen gözetim merkezindeki yangının "acı verici bir olay olduğu" ifade edilen açıklamada, aynı zamanda "bu tür olayların yeniden tekrarlanmaması için ders niteliği taşıdığı" vurgulandı.

- 27 Mart'taki yangında 40 kişi ölmüştü

Meksika ile ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentindeki göçmen gözetim merkezinde 27 Mart'ta çıkan yangında 40 kişi yaşamını yitirmişti.

Tesis içindeki güvenlik kameralarından alınan 30 saniyelik videoda, alevler odayı sardığı sırada bir kişinin kapıyı açmaya çalıştığı ancak birkaç gardiyanın dışarıda dolaştığı görülmüştü.

Göçmen merkezinde çıkan yangını bir göçmenin başlattığı iddia edilmişti. Yangın sırasında tesiste çoğunluğu Guatemala'dan olmak üzere Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Honduras ve Venezuela'dan gelen toplam 68 göçmenin bulunduğu açıklanmıştı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarında, yangına rağmen 68 göçmenin kaldığı hücrenin kapılarının açılmadığı görülmüştü.

Meksika'da mahkeme, Göç İdaresi Başkanı Francisco Garduno'nun, göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 40 göçmenin ölümünde ihmalinin olduğuna karar vermişti.

Meksika, Kovid-19 salgını döneminde ABD'nin baskısı sonucu göçü engellemek için kısıtlamaları artırmış ve bu nedenle sınıra yakın tesislerde tutulan sığınmacıların sayısı oldukça artmıştı.