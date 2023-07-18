Meksika'nın Veracruz eyaletinde, insan kaçakçıları tarafından kandırılan 303 düzensiz göçmen polis ekiplerince kurtarıldı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Orizaba-Puebla otoyolunda güvenlik güçleri tarafından durdurulan iki kargo kamyonunda arama yapıldı.

Arama sonucu, 20'si çocuk 303 düzensiz göçmenin insan kaçakçılarından kurtarıldı. Guatemala, Honduras, El Salvador, Küba ve Nikaragua uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için Ulusal Göç Enstitüsü tesislerine götürüldü.

Olayla ilgili kamyon sürücüleri dahil 6 kişi gözaltına alındı.

Meksika güvenlik kaynaklarına göre, 2022'de çeşitli operasyonlarda 2 bin 115 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Resmi rakamlara göre, Meksika'ya günde 200 ila 300 kişi yasa dışı yollardan giriş yapıyor.