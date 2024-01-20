Meksika ve Şili, Gazze'de sivillere yönelik işlenen suçların soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurduğunu duyurdu.

Meksika Dışişleri Bakanlığı, UCM'ye yapılan başvuruya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başvurunun "Gazze'de özellikle sivillere yönelik saldırıların son dönemlerde artmasından dolayı duyulan endişe üzerine" yapıldığı belirtilen açıklamada, Gazze'de sivillere karşı işlenen suçların soruşturulması için Şili ile birlikte UCM'ye talepte bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca, iki devletli çözümün desteklendiği ve UCM'nin başlatacağı soruşturma neticesinde bölgedeki çatışmanın "barışçıl bir çözüme" ulaşabileceği kaydedildi.

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren de başkent Santiago'da düzenlediği basın toplantısında, "olası her türlü savaş suçunun soruşturulmasını desteklediklerini" söyledi.