Meksika Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 10,75'e düşürdü.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon görünümünün halen kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu gerektirmesine rağmen gelişiminin parasal kısıtlamanın seviyesinin azaltılmasının uygun olduğunu gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, bu doğrultuda gecelik faiz oranın 25 baz puan düşürülerek yüzde 10,75'e indirilmesine karar verildiği bildirildi.

Meksika finansal piyasalarının uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan etkilendiği belirtilen açıklamada, Meksika pesosunun değer kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, ikinci çeyrekte Meksika'nın ekonomik büyümesinin düşük kaldığı, 2023'ün sonundan bu yana gözlemlenen zayıflığın sürdüğü ve ekonomik büyümeye yönelik risk dengesinin aşağı yönlü kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Ülkede yıllık manşet enflasyonun temmuzda yüzde 5,57'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, çekirdek dışı enflasyonu etkileyen arz şokları dikkate alınarak kısa vadeli manşet enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellendiği aktarıldı.

Meksika Merkez Bankası, kısıtlayıcı para politikası izlemeye başladığı Mayıs 2021'den bu yana ilk kez martta faiz indirimine gitmiş ve gecelik faiz oranını yüzde 11,25'ten yüzde 11'e düşürmüştü.