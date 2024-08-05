Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından bu yıl 62’ncisi düzenlenen Mehmetçik Üzüm Festivali’nde dün akşam Kıbrıs Gecesi yapıldı, Grup Otantik sahne aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Grup Otantik festivale katılan ziyaretçilere müzik ziyafeti sundu.

Festival kapsamında dün akşam yapılan Kıbrıs Gecesi’nde ayrıca ziyaretçiler hem yerel yem de uluslararası lezzetleri ve kültürleri deneyimleme fırsatı buldu.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi personeli tarafından ziyaretçilere geleneksel Mehmetçik lezzetleri olan palûze, Zivaniya ve üzüm sucuğu ikram edildi. Ayrıca, Meksika ve Hırvatistan Halk Dansları ekipleri performanslar sergiledi, kendi kültürlerine ait yiyecek ve içecekleri de ziyaretçilere sundu.

Festivalde, bu akşam saat 21.00’de Halk Dansları Gala Gecesi yapılacak.

11 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek olan Mehmetçik Üzüm Festivali’nde konserler, dans performansları ve voleybol turnuvası olmak üzere çeşitli etkinlikler de yapılacak.