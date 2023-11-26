Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren İyilik Gönüllüleri, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’yu ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ziyarette çevre temizliği, gıda yardımı, sosyal ve diğer yardımlar ile ilgili yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Tuğlu: “Her türlü desteği sağlayacağız”

Başkan Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve yaşamlarını iyileştirmek amacıyla Vakıflar İdaresi’nin ‘’ İyilik Gönüllüleri ‘’ projesine her türlü desteği bölgede yaşayan iyilik gönüllüleri ile sağlayacaklarını belirtti.

Bölgede yeni oluşturulacak İyilik Gönüllüleri Projesi’ne kayıt yaptırmak isteyen kişiler başvurularını Mehmetcik Büyükkonuk Belediyesi web sayfası https://mbbelediyesi.com/2023/11/25/iyilik-gonulluleri-basvuru-formu/ veya Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halkla İlişkiler birimine yapabiliyor.