Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, 61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’ne yönelik etkinliklerine Gıda Mühendisleri Odası işbirliği ile gerçekleştirdiği “Temel Hijyen ve Gıda Güvenliği” eğitimi ile devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gıda Mühendisleri Odası Sekreteri Gıda Mühendisi Hülya Akif tarafından dün verilen “Temel Hijyen ve Gıda Güvenliği” eğitimine 61. Mehmetçik Üzüm Festivali’nde görev alacak Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi zabıta personeli, Bafra Halk Plajı personeli, festivalde stant açarak satış yapacak olan yerli üreticiler katıldı.

Festival öncesi Belediye personeli ve satış yapacak olan yerli üreticilerin Festival’e katılacak misafirlere, bölge halkına halk sağlığı açısından kaliteli hizmet sunma adına bilinçlendirilmesine yönelik düzenlenen eğitim ardından Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ve Gıda Mühendisleri Odası tarafından katılımcılara sertifika verildi.

- Tuğlu: “Önceliğimiz halk sağlığı”

Bölge için hem sosyal hem de ekonomik olarak önemli ve büyük bir organizasyon olan Mehmetçik Üzüm Festivali’ne tüm detayları düşünerek ve planlayarak hazırlandıklarını belirten Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu “Temel Hijyen ve Gıda Güvenliği” eğitimi ile ilgili olarak ise “Birçok gıda ürününün satışının yapılacağı bu festivalde halk sağlığı da bizim için çok önemli. Başta bir anne ve doktor olarak bu büyük organizasyonda halka hizmet verecek tüm personelimizin, katılımcı ve üreticilerimizin bilinçli ve bilgili olmasına da önem veriyorum. Bu nedenle belediyemizin Gıda Mühendisleri Odası’nın katkılarıyla düzenlediği “Temel Hijyen ve Gıda Güvenliği” eğitimine katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.