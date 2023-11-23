Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, öğretmenler günü nedeniyle bölge okullarında eğitim veren öğretmenler ve emekli olan bölge öğretmenleri için kokteyl düzenledi.

Belediye açıklamasına göre kokteyl, Mehmetçik Belediye Gazinosu’nda yer aldı. Kokteylde konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, “Hepimiz bir öğretmenin eseriyiz. Bugün ülkemiz için, milletimiz için çalışıyorsak, çocuk ve gençlerimize iyi bir gelecek bırakmak için yoruluyorsak, bunu bizi yetiştiren öğretmenlerimize borçluyuz” dedi.

Öğretmenliğin insanlık tarihinin en önemli mesleği olduğunu ifade eden Tuğlu, “Öğretmenlik sevgidir, emektir, fedakarlıktır. Öğretmenlik, insan yetiştirme sanatıdır” dedi.