Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, otizmin bir engel olmadığını ve her bireyin topluma katkı sağlayabileceğini belirtti.

Tuğlu, mesajında; her yıl 2 Nisan'da, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşamlarını daha iyi anlamak, onlara destek olmak ve toplumumuzdaki farkındalığı artırmak için bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

Tuğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Otizm, çeşitli yetenek ve zorlukları olan bir spektrum bozukluğudur ve her bireyin deneyimi farklıdır. Ancak bu farklılıkların bizi bir araya getirmesi ve birbirimize daha anlayışlı, saygılı ve destekleyici olmamız gerektiği gerçeği değişmez.

Bu özel gün vesilesiyle, otizmli bireylerin ve ailelerinin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları anlamak için çaba göstermeliyiz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak ve destek olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Ayrıca otizmin bir engel olmadığını ve her bireyin topluma katkı sağlayabileceğini unutmamalıyız. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak, otizmli bireylerin ve ailelerinin yanında olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bu, sadece bugün değil, her zaman yapmamız gereken bir görevdir.

Unutmayalım ki, farklılıklarımız bizi zenginleştirir ve bir araya geldiğimizde daha güçlü oluruz. Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle, birbirimize daha yakın olalım ve her bireyin hak ettiği saygıyı ve sevgiyi gösterelim.”