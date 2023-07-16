MEHMET FAHLİOĞLULARI BAŞKAN KATİP DEMİR'E DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Ergün Yahat

Bu yıl süper ligde mücadele edecek olan Yeniboğaziçi spor külübü ,Başkan Mehmet Fahlioğluları eş başkan Rifat Berkel ve yönetim kurulu ile kulübe katkı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan ve eş başkan dün Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir ile görüşüp başkan Katip Demir ile görüşüp Demir'den tam destek aldılar.

Başkan Mehmet Fahlioğlulırı başkan Katip Demir'e destekleri için camia adına teşekkürlerini iletti.

Başkan Katip Demir ise inşallah bu yıl Yeniboğaziçi Doğan Spor Külübü super ligde başarılı olacağından kuşkum yoktur, diyerek camiaya başarılar diledi .