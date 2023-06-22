Bugün saat 16:00 sıralarında İskele Ercan anayolu 0-1. Km'leri arasında, Mehmet Canbaz, yönetimindeki PC 733 plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden İskele istikametine doğru seyrederken Serdarlı köyü Ejder Petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak bir bankaya ait ATM makinasına ardından da trafik levhasına çarpıp durdu.

Mehmet Canbaz’ın çarpması sonucunda vgeriye doğru itilen ATM makinası petrol istasyonuna ait 3 adet bayrak direği üzerine devrildi.

Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan araç sürücüsü Canbaz, kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisi sonrası taburcu oldu.

Soruşturma devam etmektedir