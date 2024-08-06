Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint keneviri) İthal ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan Mehmet Can Kerpiç bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Karaosmanoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 02.08.2024 tarihinde, saat 15.00 raddelerinde Girne Turizm Limanı içerisinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi ve Pamir isimli arama köpeğinin gerçekleştirdiği kontrol neticesinde KKTC'ye giriş yaptığı esnada Mehmet Can kerpiç’in tasarrufunda yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve zanlı suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde maddelerin analize gönderildiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.