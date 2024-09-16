Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi, dün gece geç saatlere kadar süren çalışmaların ardından bu sabah yeniden araç trafiğine açıldı.

LTB’nin açıklamasına göre, altyapısı alanında yatırım projelerine devam eden belediye, yeni eğitim yılı öncesi trafik yoğunluğu yaşanabilecek noktalardaki çalışmalarını tamamladı.

AB Komisyonu tarafından finanse edilen ve UNDP aracılığıyla ihalesine çıkılan 36 Milyon TL'lik Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’nde borular modern ve dayanıklı malzemelerle değiştirilip, uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenli bir altyapı oluşturulduğu belirtildi.

4 ayrı etap şeklinde tasarlanan ve trafik akışı içinde yer alan 3 etabı tamamlanan projenin dördüncü etabının ise Gültekin Şengör Sokak'ta trafiği etkilemeyecek bir alanda devam edeceği kaydedildi. Çalışma yapılan tüm alanlarda 2 ay içerisinde kalıcı asfalt kaplama çalışması yapılacak.

-Ülkenin en önemli akslarından Mehmet Akif Caddesi’nin çehresi değişiyor

Açıklamaya göre, Mehmet Akif Caddesi'nde altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte üst yapı çalışmalarına geçilecek.

Öncelikle 2 aylık sürede yamalama yapılan yollara kalıcı asfalt dökülecek. Mehmet Akif Caddesi’nin çehresinin değişimi çalışmaları başlatacak belediye, günlük yaşamı hem daha mobil, hem de daha yeşil kılacak yeni kamusal alanlarda şehir mobilyaları, yeşillendirme, ağaçlandırma ve aydınlatma armatürlerinin uygulaması yapacak.