Medya Etik Kurulu, Kıbrıs Türk Haber adlı Internet gazetesini, bugün yayımladığı ölümlü trafik kazası fotoğrafının “genel kamuya saygısızlık teşkil ettiği ve gazetecilik etik ilkelerine aykırı olduğu” gerekçesiyle, kınadı.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Medya Etik Kurulu, Kıbrıs Türk Haber adlı internet gazetesi tarafından bugün yayımlanan ölümlü trafik kazası ile ilgili bir olay yeri fotoğrafına ilişkin inceleme yapmıştır. Söz konusu görselin, mağdurun yakınları başta olmak üzere genel kamuya saygısızlık teşkil ettiği ve gazetecilik etik ilkelerine aykırı olduğu tespit edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının herhangi bir kamu yararı taşımadığı, aksine mağdurun ailesine ve yakın çevresine psikolojik zarar verme ihtimalini artırdığı kaydedilen açıklamada, “Bilinmelidir ki, bu fotoğraf kazada hayatını kaybeden bireyin internette arama yapıldığında bulunacak yegane fotoğraflarından biri olacak” denildi.

Açıklamada, habercilikte temel amaç olan toplumun doğru bilgilendirilmesi ve kamu yararına hizmet edilmesi yerine, bu tür görsellerin şok etkisi yaratmak ve tıklama almak amacıyla kullanılmasının “kabul edilemez” olduğu belirtildi.

Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 22. maddesinin, ‘bireylerin mahremiyet haklarının korunmasını ve özel hayatın gizliliğinin üstün kamu yararı olmadıkça ihlal edilmemesini’ vurguladığına işaret edilen açıklamada, bu ilkeye aykırı olarak yayımlanan görselin, hem etik hem de insani değerler açısından ihlal içerdiği kaydedildi.

-“ Reşit olmayan bireyler tarafından görülme ihtimali göz ardı edilemez”

Sosyal medya ve Internet ortamında yayımlanan bu tür görüntülerin, reşit olmayan bireyler tarafından görülme ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği belirtilen açıklamada, bu durumun çocuklar üzerinde olumsuz psikolojik etkiler yaratma potansiyeline sahip olduğu kaydedildi.

Çevrimiçi içeriklerin toplum üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmanın önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, “Gazetecilik, toplumun doğru bilgilendirilmesi adına büyük bir sorumluluk taşır. Ancak bu sorumluluk, bireylerin haklarına zarar vermeden, mahremiyet ve insani değerler çerçevesinde yürütülmelidir” denildi.

Açıklamada, yapılan değerlendirme sonucunda, Medya Etik Kurulu’nun, "Kıbrıs Türk Haber" internet gazetesini kınama kararı aldığı belirtilerek, “Bu karar, medya organlarının etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesini ve bireylerin mahremiyet haklarına saygı göstermesini bir kez daha hatırlatmaktadır” ifadeleri kullanıldı.