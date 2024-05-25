Son başvuru tarihi 15 Haziran

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), her yıl 11 Temmuz’da kutlanan Basın Günü’nde Birlik üyesi gazetecilere Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri verecek.

Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri yarışması için 18 dalda başvurular kabul edilmeye başlandı.

Başvurular, eser sahibi tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, Gazeteciler Birliği üyeleri tarafından da önerilebilecek.

Birlikten verilen bilgiye göre, Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri kapsamında ayrıca "Barış Gazeteciliği Özel Ödülü", "Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü" ve "Gazetecilik Mesleğine Katkıda Bulunan Akademik Çalışma Ödülü" de verilecek.

Bu yıl üniversite öğrencileri için de üç ayrı kategoride (haber, fotoğraf ve webcast) ödül verilecek.

Bu yılki başvuruları değerlendirecek beş kişilik Ödül Komitesi de KTGB tarafından şu şekilde belirlendi:

“Efdal Keser, Rasıh Reşat, Fehmi Gürdallı, Metin Ersoy, Erten Kasımoğlu”

Ödül Komitesi 1 Haziran 2023 – 1 Haziran 2024 (her iki tarih de dahil) tarihleri arasında yayınlanmış eserler için başvuru kabul edecek.

KTGB sekreterliğine elden yapılacak başvurularda son başvuru tarihi ise 15 Haziran 2024.

Başvurulacak dallarla ilgili bilgi içeren Ödül Yönetmeliği ve Başvuru Formu https://gazetecilerbirligi.com/belgeler/ adresinden elde edilebiliyor.