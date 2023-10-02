Töre: "Meclis KKTC’nin egemenliğine sahip çıkmaya devam edecek"

Cumhuriyet Meclisi'nin yeni yasama yılına başladığı bugünkü ilk toplantısında konuşan

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yeni yasama yılının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, Cumhuriyet Meclisi'nin, geçen dönemki çalışmalarıyla ilgili raporu bilgiye sundu.

3 Ekim 2022'de başlayan Onuncu Dönem İkinci Yasama Yılı çalışmalarında Meclis Genel Kurulu'nun 57 olağan, 6 olağanüstü olmak üzere toplam 63 birleşim yaptığını dle getiren Töre, Genel Kurul çalışmalarının, toplantı gün ve saatlerini belirleyen kararlar çerçevesinde düzenli olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Töre, Cumhuriyet Meclisi’nin İkinci Yasama Yılında toplam 76 yasa yaptığını, bu dönemde, 6 Şubat 2023 depreminin sonuçlarını ve sebeplerini değerlendirmek üzere 3 Ad-Hoc komite oluşturduğunu kaydetti.

-"Metsola adil olmak için kuzeye de gelmeli"

Töre, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın dün Güney Kıbrıs’ı kuruluş yıl dönümünde ziyaret ederek, Hristodulidis ile açıklama yaptığını, KKTC’yi yok sayarak taraflı davranışlar sergilediğini dile getirerek, Metsola’nın adil olmak için kuzeye de gelmesi gerektiğini belirtti.

KKTC parlamentosunun TÜRKPA ve TDT üyeliklerinin hayırlı sonuçlar getireceğine inanç belirten Töre, Meclis'in KKTC’nin egemenliğine sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusunda politikasına destek belirtti.

Meclis'te daha sonra Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel söz aldı.