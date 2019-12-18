Meclis’te Utandıran Görüntüler

Meclis tam bir rezalet görüntüsü veriyor.
Konuşmacılar nefes tüketiyor.
Dinleyen 4 kişiyi geçmiyor.
Onlar arasında bütçesi konuşulan Bakan yok.
Olanlar da aslında dinlemiyorlar.
Hepsi de akıllı telefonları ile meşgul.
Hiçbirinin ilgi alanı konuşmacı değil.
Hükümetin, yaptığı bütçeye ilgisi sıfır.
Vekiller, vekil olma sebeplerini farkında değil.
İçler acısı bir görüntü.
Parti başkanları disiplini sağlamıyor.
Grup başkanları da.
Bakanların bürokratları arkada nöbette.
Kendileri, bütçe görüşmelerinde yok.
Sözüm özellikle Erhürman, Tatar ve Özersay’a.
Sizin ilgi alanlarınız ne Sayın Başkanlar?
Senede 15 gün sadece ama yoksunuz.
Siz olmayınca grup başkanları yok.
Siz olmayınca vekiller yok.
*****
Balık baştan kokuyormuş!
Bu yıl bunu gördük, bunu öğrendik.
Böyle bir dönem yaşanmadı hiç.
Hükümet hükümetliğini yapmıyor.
Muhalefet muhalefetliğini.
Başkan başkanlığını.
Yazık, çok yazık.
Halkın verdiği oylara yazık.