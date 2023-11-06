Meclis Genel Kurulu’nda, Ana Muhalefet CTP milletvekilleri tarafından sunulan Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin talep, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bahse konu çalışmanın tamamlanmak üzere olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Meclis Genel Kurulu sürüyor. Genel Kurul’da “İsrail’in Filistin Topraklarında Özellikle Gazze’de Sivil ve Savunmasız Filistin Halkına Karşı Uyguladığı Terör ve Saldırıları Kınama Ortak Deklerasyonu”nun okunmasının ardından onaya sunuş işlemleri yapıldı.

Bu çerçevede ilk olarak, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde olan Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere okundu.

-Barçın

Konuyla ilgili söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, ülkede 4 bin 169 vatandaşın sosyal yardım aldığını aktararak, bu insanların yaşamlarını bu ücretle idame ettiremediğini vurguladı. Sosyal yardım miktarını Bakanlar Kurulu’nun belirlediğini ancak bunun alt limiti ve üst limitinin yasada yer alması gerektiğini anlatan Barçın, öneride sosyal yardım miktarının yürürlükte olan asgari ücretin yüzde 50’si ile yüzde 100’ü arasında olmasının öngörüldüğünü belirtti. Sosyal yardım alanların faturalarını bile ödemekte zorlandığını ve bunun insanları kaçak çalışmaya teşvik ettiğine değinen Barçın, “Sizden CTP olarak talebimiz bunun ivediliğine evet demenizdir” dedi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yanıt vermek üzere söz alarak, bakanlık tarafından yasayla ilgili yürütülen çalışmaların yakın tarihte sonuçlanacağını aktardı. Gardiyanoğlu, bugün ivedilik alınmayarak, 15-20 gün içinde bakanlıkça hazırlanacak çalışmanın Meclis’e sunulmasını önerdi. Sosyal yardım kıstaslarını da kapsayan çalışmayı 10 gün içinde Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını belirten Gardiyanoğlu, CTP’nin belirleyeceği kişi veya kişilerin de bu yasa ile ilgili çalışma yürüten komiteye dahil olmasını da önerdi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Bakan Gardiyanoğlu’nun konuşması sırasında yerinden söz alarak, Bakanlığın yürüttüğü kriterlerle ilgili çalışmanın ayrı bir konu olduğunu söyledi ve sosyal yardım ücretinin asgari ücrete dayalı olması konusunun ivedi olduğunu vurguladı.

Cezaevlerinde bir kişinin aylık beslenme masrafının 20 bin 800 TL olduğunu anımsatan Şahali, CTP olarak ivedilik talebinde ısrarcı olduklarını söyledi.

-Atun

UBP Milletvekili Sunat Atun da söz alarak, bu konuda CTP grubu ile aynı hassasiyete sahip olduklarını ancak bakanlık tarafından hazırlanan daha kapsamlı çalışma tamamlanınca ona ivedilik almanın ve onu yasallaştırmanın daha doğru olacağını kaydetti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın o esnada yerinden söz alarak, “Biz sosyal yardım alanların maaşlarının siyasilerin iki dudağı arasında olmasını istemiyoruz. Alt limit ve üst limit belirlensin istiyoruz” dedi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya da kürsüye çıkarak, derinleşen yoksullukla ilgili bir çalışma yapılmadığı eleştirisinde bulundu. 0-3 yaş grubu için devlet kreşi bulunmadığını ve sosyal yardım alan bir annenin 7 bin 500 TL ile geçinmeye çalıştığını anlatarak, “Gelin bunu boşu boşuna bir tartışma meselesi yapmayalım” dedi.

Konuşmaların sonrasında, Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oylandı ve 18 kabul, 26 ret ile reddedildi.

Ardından CTP’nin Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Başkan Vekili olarak görev yapan Lefkoşa Milletvekili Fikri Toros’u geri çekmesi ve yerine Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali’nin görevlendirmesine ilişkin tezkere oy birliği yle onaylandı.

Genel kurulda daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:4) Yasa Tasarısı ve Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik No:2) Yasa Önerisinin genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler teker teker oylanarak kabul edildi.