Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 4 milyar 240 milyon TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bütçesi oy birliği ile onaylandı.



-Derya

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, vicdani rettin dünyadaki tarihsel gelişiminden bahsetti ve temel insan hakları temelinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nde ve Güney Kıbrıs’ta vicdani rettin bir hak olarak tanındığına işaret eden Derya, bu konuda Güney Kıbrıs’taki mevzuattan, muafiyetlerden ve vicdani ret kriterlerinden bahsetti.

Kuzey Kıbrıs’taki vicdani retçilere de değinen Derya, vicdani ret konusunda bir düzenleme yapılıp gençlerin askeri mahkemelerde sürünmesinin önüne geçilmesini istedi. Derya, bunun bir insan hakkı olarak tanınması ve vicdani rettin kriterlerinin belirlenmesinin mümkün olduğunu da kaydetti.

4’lü hükümet döneminde konuyla ilgili yasada yol kat edildiğini ancak hükümet bozulduktan sonra kadük olduğunu anlatan Derya, 2022’nin aralık ayında yapılan bir araştırmaya katılan gençlerin yüzde 70’inin “ülkeyi terk edecek misiniz?” sorusuna “evet” yanıtını verdiğini de belirtti.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Kıbrıs’ta ateşkes koşulları olduğunu belirterek, askerlik konusunun ülkenin gerçekleri çerçevesinde ele alınmasının önemine değindi.

Askerliğin önemli bir göç ve ciddi bir nitelikli çalışan kaybı nedeni olduğunu anlatan Solyalı, bu konunun erken zamanda tüm paydaşlarla ele alınmasının önemine vurgu yaptı.

Vicdani ret hakkının da Askerlik Yasası'na adapte edilmesi gerektiğini kaydeden Solyalı, Bedelli Askerlik Yasası’nın da gündemde olduğunu söyleyerek, “Onu tartışırken bunları da o çalışma ortamına koyabilir miyiz?” diye sordu.

Öğretmen Akademisi'nden mezun olan erkekler askere giderken, kadınların işe başladığını ve askerlik görevini yapmayan erkeklerin devlette istihdam edilmediğini anlatan Solyalı, bunların maaş farklarına neden olduğunu söyledi.

GKK’nın koşulları çok zor ve özlük hakları tartışmalı olan uzman personeli olduğunu belirten Solyalı, bu kişilere “40-42 yaşında buradan ayrıl ve sivil görevli ol” dendiğini söyledi ve bunun da ele alınmasını istedi.

Ardından, GKK’nın 4 milyar 240 milyon TL’lik bütçesi oy birliği kabul edildi ve 2 milyar 384 milyon 355 bin 400 TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi.