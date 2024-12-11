Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Ali Kişmir’in davası 19 Aralık’a ertelendi Ali Kişmir’in davası 19 Aralık’a ertelendi

Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 11.46’da başladı.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın ele alındığı Genel Kurul’da bugün, 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi, 3 milyar 247 milyon 384 bin TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ve Bakanlığa bağlı 298 milyon 120 bin TL’lik Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu bütçesi görüşülecek.

Genel Kurul'da ilk olarak 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi ele alınıyor. 

Editör: Mehmet Mehmet