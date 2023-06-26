Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis personelinin bayramını kutladı.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı salonunda personel bir araya gelirken, bayramlaşmada Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, bazı Milletvekilleri ve Meclis Yöneticileri de yer aldı.

Personele hitap eden Başkan Töre, Bayramların güzelliğini anlatırken nezaketi her zaman koumak gerektiğini söyledi.

Bütün insanların bir birine lazım olduğunu ifade eden Töre, dayanışmanın her daim devam etmesi gerektiğini ve bayramların da buna en güzel vesile olduğunu kaydetti.

Töre, bütün personelin bayramını kutlarken ailelerine de selamlar iletti.

ÖZDENEFE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında bayramların bir araya gelerek sıkıntıları kısa bir süreliğine de olsa unutmak için çok önemli günler olduğuna değinerek, Meclis çatısı altında büyük bir aile olduklarını söyledi.

Özdenefe topluma hizmet etmek için ilerleyen süreçte de birlikte bir çok iş yapacaklarını ifade ederek bütün personele destekleri için teşekkür etti ve bayramlarını kutladı.

ÖZTÜRK

Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk ise bayramların birlikte olmanın bir vesilesi olduğuna dikkat çekerek, Meclis’in tüm personeli ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurguladı ve bayramlarını kutladı.