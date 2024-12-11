Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

-Kürşat

CTP Milletvekili Fide Kürşat, bakanlığın bütçesinin bu yıl gerilediğinin görüldüğünü söyleyerek, önemli yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu ancak bu bütçe imkanlarıyla yatırımların eksik kalacağının anlaşıldığını belirtti.

Kürşat, turizmden elde edilen gelirin gerilediğini söyleyerek, turizmin 80 sektörü etkileyen bir sektör olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’tan günü birlik gelen turist sayısında da düşüş yaşandığını dile getiren Kürşat, “Bu bizim için çok ciddi bir risktir” diyerek, bakanlığın farklı bir strateji geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Kürşat, Ercan Havalimanı için başlatılan teşvik sistemiyle bir adım atıldığını ancak bunun yeterli olmadığını, bilet fiyatlarının yüksek olduğunu dile getirdi.

Turizmin sürdürülebilir olması gerektiğini, ülkenin, bölge olarak buna uygun olduğunu dile getiren Kürşat, turizm sezonunun bütün yıla yayılması ve çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kürşat, kumarhaneli otellerin artmasına yol açacak yasalar yerine sağlık, kültür, agro ve eko gibi turizm modellerine yatırım yapılması gerektiğini ancak hükümetin önceliğinin bu olmadığını söyledi.

Küçük otel ve işletmelerin “ayakta durmakta zorlandığını” söyleyen Kürşat, İngiltere pazarı ile ilgili neler yapıldığını sordu.

Plansız ve çarpık yapılaşma, deniz ve hava kirliliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalındığını söyleyen Kürşat, özellikle İskele bölgesi ve diğer bölgelerde bu konuların “insan hayatını tehdit eder durumda olduğunu”, atık su sorununun “ciddi bir soruna” dönüştüğünü, yeraltı kaynaklarına atık su karıştığını, ciddi önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Kürşat, Karpaz bölgesinde eşeklerin korunması ve yol sorununun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Geçiş kapılarının turizm için önemli olduğunu belirten Kürşat, yeni kapıların ivedilikle açılması gerektiğini söyledi.

Binboğa Yem Fabrikası’nın hayvansal üretim anlamında önemli bir kurum olduğunu dile getiren Kürşat, kurumun, piyasayı ucuzlatma görevi olduğunu söyleyerek, kurumda yaşanan sıkıntılara değindi.

Binboğa Yem Fabrikası’na yönelik bir denetim raporu bulunduğunu, kurumla ilgili “nitelikli dolandırıcılığa varan” iddialar bulunduğunu savunan Kürşat, yönetimi eleştirdi ve Bakan Ataoğlu’ndan bilgi talep etti.

Harup üreticilerinin mağdur edildiğini belirten Kürşat, bu konuda açıklama beklediklerini söyledi.

Gençlerin ülkeden göç ettiğini, bunun üzücü olduğunu belirten Kürşat, gençlerin fırsat eşitsizliği yaşadığını savundu.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın bu yılki rekor bütçe açığından performansı ile sorumlu bir bakanlık olduğunu söyleyerek, “Performansı ile Maliyeyi yerin dibine sokan bir bakanlık haline geldi” dedi.

Şahiner, turizm alanındaki toplam gelirin sadece 30 işletmeye paylaştırıldığı iddiası bulunduğunu söyleyerek, turistlerin otelden çıkmadan adayı dolaşmadan her şey dahil sistemiyle yapılan bir turizm modelinin ülkeye yararı bulunmadığını belirtti.

İtalya, İspanya gibi ülkelerde her şey dahil sistemi uygulanmadığını kaydeden Şahiner, ülkeye gelen turistlerin beklentilerinin neler olduğuna yönelik araştırma yapılarak bu yönde çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Kalkınma Planlarının ve doğru planlamanın önemine vurgu yapan Şahiner, turizm sisteminin “sürdürülebilir olmadığını” savundu.

Şahiner, Turizm Teşviklendirme Yasası’nın gözden geçirilmesi, halkın sahillere erişiminin sağlanması, gerektiğini dile getirdi.

“İlkel tanıtma ve pazarlama yöntemleriyle ülke turizmini pazarlamaya çalışıyorlar” diyen Şahiner, turizm tanıtım ve pazarlamada alternatif yöntemlere yönelmek gerektiğini ifade etti.

Beş yıldızlı otellerin doluluk kapasitelerinin “bir başarı öyküsü” olarak lanse edilemeyeceğini dile getiren Şahiner, kumarhane turizminin sürdürülebilir bir model olmayacağını söyledi.

Şans Oyunları Yasa Tasarısı konusunda eleştirilerde bulunan Şahiner, Demokrat Parti’nin bu tasarıya onay verip vermeyeceğini sordu.

Toplu taşımanın ülkeyi gezmek isteyenler için yeterli olmadığını, Çevre Koruma Dairesi’nin denetim yapmadığı takdirde sağlıklı bir çevre hedefine ulaşılamayacağını, çevreyi kirletenlere verilen cezaların caydırıcı olmadığını dile getiren Şahiner, çevre korumanın müfredata eklenmesi gerektiğini kaydetti.

Güngör Çöp Alanında yaşanan sorunları dile getiren Şahiner, dünyada “çöpten servet eden ülkeler bulunduğunu” ancak Güngör’deki sorunun çözülemediğini söyledi.

Şahiner, son dönemde gündeme gelen “beyin çürümesi” tanımına atıfta bulunarak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, spora yönlendirecek bir vizyonla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Yeraltı su aküferlerinin korunması gerektiğini dile getiren Şahiner, su kuyusu izinleri konusunda eleştirilerde bulundu.

CMC’deki çevre felaketine yönelik önlem alınması, temizlenmesi gerektiğini belirten Şahiner, bölgeye yerleşim yapıldığını bunun insan hayatını riske attığını söyledi.