Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün güncel konuşmalara yer verildi.

Konuşmaların ardından bugünkü oturum tamamlandı. Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 3 Haziran Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

-Oğuz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner'in ardından eleştirileri yanıtlamak üzere söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Başbakanın aldığı kararların Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek, uzlaşıyla alındığını, et ithalatına ilişkin kararın da bu şekilde alındığını belirtti.

Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile üç bakan arasında bugün görüşme yapıldığını, toplantının devam ettiğini belirtti.

Koalisyon hükümetinin üreticiye destek verirken amacının bu desteklerin üretim olarak geri dönmesi olduğunu dile getiren Oğuz, üreticinin gerekli desteği zamanında almasının önemli olduğunu belirtti.

İthal etin, bir alternatif yaratılması amacıyla ülkeye getirileceğini dile getiren Oğuz, kutuplaşmanın doğru olmadığını söyledi.

Hükümetin, eyleme yönelik sağduyulu olmaya devam ettiğini dile getiren Oğuz, eylemi engellemeye yönelik bir davranış içine girilmeyeceğini belirtti.

Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın eylemcilerle yönelik bugün kamuoyuna yansıyan görüşlerine ilişkin bir soruyu yanıtında, “İnşallah böyle gaflar yapmaz özür dilemek bir erdemdir” dedi.

Oğuz, bakanlar ile birlik arasındaki bugünkü görüşmelerin uzlaşıyla bitmesi temennisinde bulundu.

-Uluçay

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu konuşmasında,

narenciye konusunun haftalarca Meclis'te konuşulduğuna işaret ederek, konsantre ürünlerin Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden yurt dışına ihraç edilmesiyle ilgili analiz sonuçlarının hala beklendiğini belirtti. Uluçay, kısa vadede KKTC narenciye ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hane halkını zorlayan enflasyonun aşağı çekilmesi için farklı önerilerin paylaşıldığını söyleyen Uluçay, ekonomistlerin önerilerini aktarırken, gerçek enflasyonun belirlenmesinin önemine değindi.

Uluçay, Türkiye’de uygulanmaya çalışılan tasarruf tedbirleri ve uğraşların, ülkeye dışarıdan finansman girmesine yönelik çabaları anlattı.

Türkiye’de gıda arzı ve üretiminin desteklenmesiyle ilgili tasarruf yapılmayacağını ve teşviklerin devam edeceğinin açıklandığı dile getiren Uluçay, ülkede de girdi maliyetlerinin desteklenmesi gerektiğini Türkiye’nin de orta vadede öngördüğü tedbirlerin bu şekilde olduğunu belirtti.

Girdi maliyetlerinin desteklenmesinin yaşanan sorunu önlemede önemli olacağını dile getiren Uluçay, üretim süreçlerinde girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’de et ithaline ilişkin bir açıklamayı okuyarak, salmonella pozitif etler tespit edildiğini ve imhasına karar verildiğini dile getiren Uluçay, ülkeye gelecek ürünün her yönüyle analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Et ithalatının neden birlikle istişare içinde Güney Kıbrıs’tan yapılmadığını soran Uluçay, Güney Kıbrıs’ta AB standartlarının uygulandığını kaydetti.

-Özuslu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, “Ercan’da neler oluyor?” başlıklı konuşmasında, geçen hafta yaptığı konuşmasında dile getirdiği "Ercan’da kumarhanesi olan otel yapılacak" konusunda yapılan yalanlamanın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamasının doğru olduğunu belgelerle kanıtlamaya hazır olduğunu ifade eden Özuslu, bakandan özür beklediğini kaydetti. Özuslu, T & T Şirketinin, Ercan Havalimanı arazisi içinde kumarhaneli otel yapacağına ilişkin olduğunu söylediği yazılı metinler okudu.

Özuslu, bu belge ve yazışmaları paylaşmasının ardından konunun basında haber olması üzerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın T & T Şirketi'nin butik otel için müracaatta bulunduğunu açıkladığını belirtti. Özuslu, yapılmak istenen yatırımın kapasitesinin butik otelden daha büyük olduğuna işaret ederek, Arıklı'yı eleştirdi.

Şans Oyunları Yasası’na da değinen Özuslu, yasada öngörülen Lefkoşa kazası için kumarhane ön izin belirleme koşullarını okudu ve kumarhaneli otel için düğmeye basıldığını savundu.

T & T Şirketi'nin başvurusu altında teşviklendirme olup olmadığını soran Özuslu, kendisinin böyle bir izlenim edindiğini söyledi.

-Kürşat

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, “Memleket yangın yeri, atama hükümet kaosa oynuyor” başlıklı konuşmasında, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin 9 gündür devam eden eylemine değindi. Kürşat, ülkede tarım ve hayvansal üretim bakımından sorun yaşandığını belirterek, hükümetin tutarsız açıklamalar yaptığını savundu.

Hayvan varlığı ve nüfus rakamlarının bilinmediğini ileri süren Kürşat, "halkın ucuza et yemesi için et ithal edilecek" denilerek halkın fakirleştiğinin kabul edildiğini söyledi.

Kürşat, Başbakanın eyleme yönelik tavrını da eleştirerek, halkı görmezden geldiğini ileri sürdü. Sürecin doğru yönetilmediğini savunan Kürşat, ilgili tüm tarafların bir araya gelerek, et ithalinin gerekirse paydaşlar tarafından yapılması yönünde bir ortak nokta bulunduğunu ancak bunun göz ardı edildiğini iddia etti.

Desteklerin revize edilmesi, günün koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini dile getiren Kürşat, tansiyonu yükselterek bir yere varılamayacağını söyledi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın açıklamalarının toplumu gerdiğini savunan Kürşat, toplumu bölmeye çalıştığını iddia etti. Kürşat, halkı esas zarar uğratanın eylemciler değil hükümet olduğunu savunarak, "KIBTEK’te ihalesiz yakıt alımı, vergi muafiyetleri, şans oyunları vergisinin düşürülmesi, vergi borçlarının düşürülmesi, partizanca istihdamlar bunlara en iyi örnektir" dedi.

Ülkede tarım arazisi kalmadığını savunan Kürşat, arazilerin öncelikli olarak hayvancılara verilmesi gerektiğini ancak partizanlık yapılarak, girdilerin artmasına yol açıldığını iddia etti. Kürşat, hükümeti istifaya çağırdı.

-Akpınar

Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar da “KKTC iklim değişikliği yönetim planlamasının önemi ve çevre” konusunda konuşma yaptı.

Akpınar, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini unutmamak gerektiğini söyleyerek, ülkenin toprağı, doğası ve suyunun gelecek nesillere bırakılacağını belirtti.

Akpınar, her oturumunda plastik şişede su kullanılan Meclis'te gündem, davetiye ve diğer evrakların hala kağıt olarak dağıtıldığına işaret ederek, dijitalleşme ve çevre duyarlılığında Meclis'in daha etkin rol oynayabileceğini kaydetti.

Devlet dairelerinde, hastanelerde ve mahkemelerde de durumun farklı olmadığını dile getiren Akpınar, hizmetleri dijitale taşımanın önemine vurgu yaptı.

Üniversite, okul ve devlet hastanelerinde de ayrıştırma yapılması gerektiğini söyleyen Akpınar, bilinç olmadığından çevrenin israfla ve kirletilerek tüketildiğini belirtti. Akpınar, ülkede çevre katliamı yaşandığını ve durumun sürdürülebilir olmadığına işaret etti.

Akpınar nüfusun bilinmemesini de eleştirerek, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un nüfusa ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak, nüfusun bir milyona ulaştığının tahmin edildiği ülkede altyapı ve politikaların ne derece yeterli olduğunu sordu.

İklim kriziyle mücadelede KKTC’nin adım atması gerektiğini söyleyen Akpınar, kurumların etkili şekilde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Denetim yapmanın önemli olduğunu dile getiren Akpınar, acilen eğitim süreçlerinin başlatılması, çevre duyarlılığının artırılması gerektiğini belirtti.

Güncel konuşmaların ardından sözlü ve yazılı sorular bölümüyle toplantı sona erdi.