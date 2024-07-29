Tuğlu, Töre’yi Mehmetçık Üzüm Festivali’ne davet etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mehmetçik – Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’yu kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Tuğlu, Festival Komitesi heyeti ile birlikte bu yıl 2 Ağustos’ta 62.kez düzenlenecek Mehmetçik Üzüm Festivali’ne Töre'yi de davet etti.

Başkan Töre kabulde yaptığı konuşmada, Üzüm Festivali’nin köklü bir festival olarak yer ettiğine işaret ederek Mehmetçik ve insanını çok sevdiklerini söyledi.

Festivale katılmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını söyleyen Töre, kültürü yaşatmanın ve yerel ürünleri tanıtmanın önemine değindi.

Mehmetçik – Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da kabuldeki konuşmasında, festival programı hakkında bilgi verdi.