Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, ziyarette iki ülke arasındaki tarihi bağlar, Barış Harekatı’nın anlamı ve ortak geleceğe dair görüş alışverişinde bulunuldu.

-Öztürkler

Başkan Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde dönemin Türkiye Başbakanı ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in tarihi bir sorumluluk aldığına dikkat çekerek, Ecevit’i rahmet ve saygıyla andı.

Öztürkler, "Barış ve özgürlük yolunda atılan o kararlı adım, halkımızın geleceğini şekillendirdi. Bu adımın mimarları arasında yer alan Ecevit, halkımızın gönlünde müstesna bir yere sahiptir" dedi.

Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her zaman dayanışma ve kardeşlik içerisinde yol aldığı vurgulandı.

-Tan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan da, parti görüşlerini aktararak 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.