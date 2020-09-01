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Meclise bir gün de hayvanları sokalım!

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

01 Eylül 2020, 02:06

Sakın birileri kalkıp da devlete, Meclise, halkın iradesine hakaret etti diye polisin yolunu tutmasın!

Meclis niye var?

Ülkeyi yönetsin diye.

Ülkeyi yönetmek amacıyla kararlar üretsin diye!

Toplumun sorunlarını görüp, ‘’dertlenip’’ çözsün diye.

Partiler niye var?

Farklı görüşleri o kutsal kürsüye taşısın diye!

Meclistekiler sadece ülke sınırları içerisinde yaşayan insanları mı temsil eder?

Hayır.

Bitkileri temsil eder mi?

Eder…

Bakanlığı bile var!

Adına Turizm ve Çevre Bakanlığı,Tarım Bakanlığı var!

Peki ülke sınırları içerisinde yaşayanlar insanlar ve bitkilerden mi ibaret?

Hayır!

Hayvanlar var!

Hayvanların hakları nerede?

Meclisin tozlu raflarında!

Devletimiz, hayvanları hala birer ‘’mal’’ olarak görüyor.

Devletin gözünde ‘’canlı’’ bile değil o ‘’CANLAR’’!

Yasak olduğu halde kuyrukları, kulakları kesilen hayvanlar var!

Tecavüz edilen ‘’CANLAR’’ var!

İstismar edilen ‘’CANLAR’’ var!

Bahislerde, ikramiyelerde, çekilişlerde hediye edilen ‘’CANLAR’’ var!

Onların temsilcileri nerede?

Yok!

Çünkü hayvanlar oy vermiyor!

Tecavüzcünün oy hakkı var, hayvanın yok!

Tacizcinin oy hakkı var, hayvanın yok!

Talancının, yalancının, ahlaksızın oy hakkı var, hayvanın yok!

Çünkü onlar insan değil, MAL!

Bakın Altın Patiler Derneği ne diyor?

Saygıdeğer Cumhuriyet Meclisi üyeleri;

Görünen o ki, bu ülkede hayvanlar, CAN olarak kabul edilmiyor.

Çocuklarımıza nasıl örnek olduğumuzu ise hayvanlarımıza yaşattıklarımız ve medyaya yansıyan bu görüntüler çok güzel gözler önüne seriyor.

Hani yılda bir kere, 23 Nisan’da çocuklarımızı Meclis koltuklarına oturtuyoruz ya…

Hani o koltuklara oturan çocuklarımız, yılda bir defa mizansen de olsa büyüklerine ‘’şöyle yapın, böyle yapın’’ diyebiliyorlar ya!

Bu sayede, silkinip kendinize geliyorsunuz ya bazen…

İşte bir defalık da olsa, Meclise bu sefer de hayvanları kabul edin!

Dışarıdaki temsilcileri dertlerini anlatamıyor olacak ki, sözü bir defalığına da olsa hayvanlara verin.

Dillerini öğrenmeye çalışın!

Dertlerini anlamaya çalışın!

Belki o zaman CAN olduklarını kavrar da, onlara yapılan onca eziyete bakarak,

Hep birlikte insanlığımızdan utanırız!

Dr. H. İlker İpekdal

İletişim: 0542-8529899

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