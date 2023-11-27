Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama ve denetim gündemiyle toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı 12.45’te başladı.

Genel Kurulda ilk olarak onaya sunuşlara yer verildi. Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları ile Ekonomi, Maliye ve Bütçe Plan Komitesi’nin tasarılara ilişkin raporunun bugünkü Genel Kurulu’na alınmasına ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin öneri sahipleri adına sunduğu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Kuruluş Görev ve Yönetim İlkeleri Değişiklik Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle onaylandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarılarının Genel Kurulda üçüncü görüşmelerinin yapılmasına dair tezkereler oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul daha sonra okutulup bilgiye sunulacaklarla devam etti.

Buna göre, Başbakanlığın TÜK 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın yeniden incelenmek üzere geri çekilmesine dair tezkeresi okundu.

Genel Kurulda daha sonra İçtüzüğün 62’nci madde tahtında CTP Gurup Başkanı, Lefkoşa milletvekili Tufan Erhürman söz aldı.

Genel Kurulun bugünkü gündeminde “Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ile "Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ve milletvekillerinin güncel konuşmaları var.