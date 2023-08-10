MECLİS ÜYESİ İSMAİL GÜRSOY BÖYLE HİZMET OLMAZ

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi belediyesi meclis üyesi İsmail Gürsoy Yeniboğaziçi belediye ekiplerinin haftalar önce yol kenarında yaptıkları çalışma sonucunda yolun tekrar çalışır hale gelmemesine isyan etti.

Yapılan çalışma sonucunda kazılan çukurun kapatılmadığını eleştiren Gürsoy yol içerisine dökülen toprak yığınının bir çok vatandaşı mağdur ettiğini dile getirdi.

Gürsoy bu konuda bölge sakinlerinden çok şikayetler aldığını bir meclis üyesi olarak olay yerine gidip yaptığı incelemede, böyle hizmet olmaz kazı çalışmasını işaret eden banların tam yapılmamsını eleştirdi.

Gürsoy böyle gövenlik şeridi olmaz, çukurun demir kafesler ile çevrimesi gerektiğini belirtti.

Gürsoy konuyu başkan Katip Demire iletecegini belirtti.